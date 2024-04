Europa League, ritorno dei quarti: orario e dove vedere Roma-Milan e Atalanta-Liverpool

Milano, 18 aprile 2024 – Scende di nuovo in campo anche l'Europa League con le sfide di ritorno dei quarti di finale. Nel derby italiano la Roma di De Rossi, davanti al proprio pubblico, ospita il Milan che vuole tentare la rimonta. I giallorossi partono dall'1-0 dell'andata firmato Mancini, ma il divario è sottilissimo e dunque saranno 90 minuti ad alta intensità, sempre che bastino i regolamentari per decidere il match... A Bergamo, invece, l'Atalanta è a un passo da un colpaccio che si può definire storico: dopo la prestazione sontuosa ad Anfield, gli uomini di Gian Piero Gasperini devono difendere ben tre reti di vantaggio. Dall'altra parte però c'è il Liverpool, dunque è assolutamente vietato abbassare la guardia e pensare che saranno novanta minuti solamente per dovere di cronaca. Nelle altre due sfide in programma, il Benfica vola al Velodrome di Marsiglia dopo il 2-1 in terra portoghese, mentre il Bayern Leverkusen (fresco campione di Germania) vuole continuare la sua cavalcata anche in Europa League, la squadra di Xabi Alonso sarà di scena in Inghilterra contro il West Ham dopo il 2-0 dell'andata.

In un Olimpico gremito il Milan sogna la rimonta

C'è solo un gol a dividere Roma e Milan, quello segnato da Gianluca Mancini nella gara d'andata, nella settimana dove il difensore centrale è entrato ancor di più nel cuore dei suoi tifosi visto che ha deciso i due derby (quello contro la Lazio e quello "europeo") in meno di una settimana. La Roma arriva alla partita dopo lo spavento di Udine, dove N'Dicka è stato soccorso per un presunto malore e la partita è stata giustamente interrotta da entrambe le squadre. Il giocatore è stato rilasciato dall'ospedale dopo tutti gli accertamenti del caso e, data questa buona notizia, potrebbe essere uno stimolo in più per De Rossi e i suoi uomini. Dall'altra parte c'è un Milan più che ferito: dopo la sconfitta all'andata, in campionato ha pareggiato 3-3 contro la bestia nera Sassuolo. L'unica soddisfazione per Pioli è la reazione che i suoi hanno messo in campo, in particolare nel secondo tempo, per recuperare la partita e portare a casa almeno un punto. La stessa intensità, la stessa energia, la stessa voglia di rimonta saranno elementi fondamentali anche questa sera, ma non per un solo tempo bensì per tutti i novanta minuti. Lato formazioni, nella Roma c'è Smalling favorito su Llorente per sostituire N'Dicka mentre a centrocampo protno Bove al posto dello squalificato Cristante. Davanti il solito duo Dybala-Lukaku. Dall'altra parte, Stefano Pioli recupera Tomori che torna a far coppia con Gabbia, mentre Thiaw partirà dalla panchina. Chukwueze, che in questo finale di campionato sta scalando posizioni nelle gerarchie, dovrebbe essere usato come arma a gara in corso, al suo posto Pulisic con Loftus-Cheek e Leao dietro a Giroud.

Roma (4-4-2): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; El Shaarawy, Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

Dea ti manca pochissimo per l'impresa

Si riparte dal 3-0. Quel tris firmato Scamacca (doppietta) e Pasalic che ha permesso all'Atalanta di diventare la prima formazione a sconfiggere il Liverpool in casa dopo più di un anno. Il risultato, maturato dopo una prestazione ai limiti della perfezione, però non deve trarre in inganno: i Reds sono duri a morire e lo hanno ampiamente dimostrato in questi anni, dunque prima del triplice fischio anche della gara di ritorno la banda del Gasp non deve assolutamente levare le mani dal manubrio. In caso di passaggio del turno, l'Atalanta sfiderebbe in semifinale la vincente del confronto tra Marsiglia e Benfica. Per quanto riguarda le formazioni, partendo dai padroni di casa, Gasperini non dovrebbe cambiare nulla rispetto all'andata anche se c'è l'idea De Ketelaere dal primo minuto al posto di Lookman. Senza Scalvini, infortunato, dietro ci va De Roon e il suo posto in mediana verrà preso da Pasalic. Nell'ultimo anno prima dell'addio dal Liverpool Jurgen Klopp non vuole lasciare nulla di intentato né in Premier né in Europa League e quindi dentro tutti i titolarissimi, con davanti Salah, Nunez e Diaz. Dietro Gomez ad agire da terzino, con Konatè e Virgil Van Dijk al centro.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Liverpool (4-3-3): Alisson; Gomez, Konatè, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz.

Tutti i match di giovedì

Tutte le sfide si giocheranno oggi in contemporanea alle 21. Atalanta-Liverpool (3-0)

Olympique Marsiglia-Benfica (1-2 )

Roma-Milan (1-0)

West Ham-Leverkusen (0-2)

Dove vedere l’Europa League in tv

Tutte le partite dell’Europa League 2023/2024 possono essere seguite sia su Sky Sport (Sky Sport 252, Sky Sport Uno o Sky Sport 4K), ma anche tramite diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go. Inoltre, il match di Milan e Roma sarà disponibile anche in chiaro su Rai 1, visto che sono stati acquisiti i diritti dei match delle italiane nelle coppe europee fino a fine stagione.