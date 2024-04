Roma-Milan di Europa League: le ultimissime. Probabili formazioni e dove vedere il ritorno dei quarti

Roma, 18 aprile 2024 – Tutto in 90’. Questa sera alle ore 21 (match in diretta su Rai Uno, Sky Sport e DAZN), Roma e Milan si ritrovano sul prato dell’Olimpico per disputare il match di ritorno dei quarti di finale di Europa League. In palio c’è quindi l’accesso alla semifinale e si riparte dall’1-0 di San Siro ottenuto grazie a una prestazione di qualità e sostanza da una Roma che punta a difenderlo e a mettersi alle spalle la paura dopo il problema al petto accusato da N’Dicka, che ha costretto a sospendere il match di campionato tra capitolini e Udinese: “Evan sta bene e questo è quello che più conta – ha spiegato mister Daniele De Rossi nella conferenza della vigilia –. Da questa storia ognuno può trarre l’insegnamento che preferisce. Siamo stati sommersi dai complimenti per aver gestito una situazione come andava gestita. Lo abbiamo fatto in maniera normale ed è bello anche riscoprirsi famiglia in momenti come questo”. Come detto i giallorossi partono da un piccolo ma importante vantaggio che mette maggiore pressione sui rossoneri: “Il Milan di Pioli è secondo in classifica, ha vinto spesso nell’ultimo periodo, gioca molto bene e ha questa partita come crocevia, come obiettivo. Sono costruiti per ben figurare in Champions e sanno che dovranno vincere per non essere eliminati, quindi per loro è un’ultima spiaggia. Noi dovremo giocare una gara simile a quella dell’andata e non portarceli in area se no prima poi segneranno. Giocheremo per vincerla, sapendo che un nostro gol sarebbe un colpo duro per loro”. Secondo Pioli, quella di stasera per il MIilan sarà sì un’ultima spiaggia sì, ma con la certezza pressoché aritmetica di giocare la Champions League il prossimo anno, a differenza della Roma che questo traguardo deve ancora conquistarlo magari passando proprio dalla porta secondaria dell’Europa League: “È vero perché avremo solo questa possibilità per passare il turno. Daremo il massimo ben sapendo che l’anno prossimo giocheremo la Champions. Servirà certamente una partita di altissimo livello, in cui dovremo avere la massima cura di ogni dettaglio, maggiore rispetto all’andata. Ho massima fiducia nella mia squadra”. Fondamentale per i rossoneri sarà fare un passo in avanti in difesa dopo la non brillante prestazione contro il Sassuolo: “La chiave è proprio lì. Se sapremo difendere bene potremo vincere”. Sulle motivazioni: “Questa partita ha un’importanza tale che i miei ragazzi sanno benissimo cosa servirà per interpretarla nel modo giusto. In queste partite conta giocare e vincere. Non ci ha tolto assolutamente nulla il match di San Siro”.

Le scelte di De Rossi e Pioli

Nel 4-3-3 giallorosso schierato da mister De Rossi, freschissimo di rinnovo, sarà l’inglese Smalling a prendere il posto di N’Dicka al centro della difesa, al fianco dell’eroe del match d’andata Mancini e davanti al portiere Svilar. Ai loro lati, gli esterni Celik e Spinazzola. Paredes sarà invece il regista, con ai lati Bove e Pellegrini. Nessuna sorpresa neppure in attacco, dove ci sarà il tridente formato da El Shaarawy – che con il suo lavoro a tutto campo ha neutralizzato la catena di sinistra del Milan una settimana fa –, Lukaku e Dybala. Pioli risponderà con il consueto 4-2-3-1: nel pacchetto arretrato il tecnico rossonero recupererà Maignan, che ha smaltito un lieve problema muscolare, e Tomori – squalificato all’andata –. Al fianco dell’inglese Gabbia, con capitan Calabria e Theo Hernandez ad occupare le corsie esterne. La diga a protezione della difesa sarà invece formata da Musah e Reijnders, con il trio formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao schierato sulla trequarti a supporto della punta Giroud. Orari e dove vederla in TV: Roma-Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, sarà trasmessa in diretta su Rai Uno, Sky Sport e DAZN giovedì 16 aprile alle ore 21. Probabili formazioni: Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. All. De Rossi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli