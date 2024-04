De Rossi rinnova con la Roma: è ufficiale. Friedkin: “Con noi anche l’anno prossimo”

Roma, 18 aprile 2024 – Da Capitan futuro ad allenatore del futuro. L'avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma proseguirà anche la prossima stagione. L'ex capitano e centrocampista dei giallorossi ha infatti guadagnato la riconferma da parte del club capitolino, con la famiglia Friedkin ha infatti affidato ad un comunicato stampa ufficiale comparso sul portale ufficiale della Roma l'annuncio del prolungamento del contratto di DDR: “Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell'AS Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro. Nel suo breve mandato come capo allenatore, l'impatto positivo che la sua leadership ha portato all'intero club, ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma. La guida di Daniele è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club sono in linea con i valori della Roma, della città e dei nostri tifosi che non hanno eguali. Continueremo a lavorare insieme con sempre maggiore impegno per offrire il futuro che i tifosi dell'AS Roma meritano. Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele. Ulteriori dettagli seguiranno nei prossimi giorni. Forza Roma!”. La nota, a firma di Dan e Ryan Friedkin è un attestato di stima e di fiducia nei confronti di De Rossi che poco più di 100 giorni fa aveva rilevato la squadra dopo l'esonero di José Mourinho, portandola a lottare per un posto in Champions League dopo le difficoltà della prima parte di stagione. Al di là di come finirà la corsa per l'Europa, la permanenza sulla panchina giallorossa dell'ex capitano è un segnale di continuità che sottolinea il buon lavoro svolto dal tecnico ex Spal soprattutto grazie al clima creatosi nello spogliatoio.