"Rapolano-Rosia sospesa: infortunio arbitro blocca il match"

RAPOLANO

ROSIA

SOSPESA

RAPOLANO – Sospesa sul risultato di 1-1 al 70’ Sarà necessario attendere per conoscere il risultato finale di Rapolano – Rosia: a venti minuti dal termine, infatti, un infortunio alla caviglia dell’arbitro Nocentini manda le squadre anzitempo negli spogliatoi. Il Rapolano trova il vantaggio alla mezzora, grazie ad una bella azione concretizzata da Sbraci. Il Rosia trova il pareggio già in chiusura di prima frazione. Nella ripresa il Rapolano sembra averne di più, e attacca con insistenza, vedendosi anche annullare un gol di Muzzi per fuorigioco, fino all’infortunio del direttore di gara che mette tutto in stand by.