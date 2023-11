Rata, un’altra perla di Minnozzi: continua la rincorsa ai playoff

MACERATESE

1

SANGIUSTESE VP

0

MACERATESE: Gagliardini; Iulitti; Sensi, Strano, Luciani (24’ st Martedì); Tortelli (38’ st Massei), Pagliari; D’Ercole (44’ st Chimezie), Perri, Minnozzi (24’ st Cirulli), Di Ruocco (16’ st Mancini). All. Pagliari.

SANGIUSTESE VP: Shiba; Calcabrini (1’ st Sfasciabasti), Sopranzetti (38’ st Monachesi), Pigini, Salvatelli (27’ st Tombolini); Omiccioli, Marini, Proesmans (26’ st Trillini), Tullio 6; Minella, Ouedraogo (1’ st Palmieri). All. Bolzan.

Arbitro: Chiaccherelli di San Benedetto.

Rete: 38’ pt Minnozzi.

Note: spettatori circa 500; ammoniti Iulitti e Mancini nella Maceratese, Calcabrini, Sopranzetti, Marini eTombolini nella Sangiustese; angoli 9-4.

Prosegue la rincorsa della Maceratese verso i piani nobili della classifica e sotto questo aspetto i tre punti conquistati sulla Sangiustese hanno un peso davvero speciale. Quanto al gioco i biancorossi si sono fatti apprezzare nel primo tempo, in cui hanno costretto i rossoblù quasi sempre sulla difensiva. Meno bene, invece, la ripresa, con la squadra di Pagliari che si è chiusa troppo, ma la difesa ha retto bene. Nel finale è tornata in sella la Maceratese, sfiorando il raddoppio. Partono forte i biancorossi, collezionando calci d’angolo a ripetizione e rendendosi pericolosi con Sensi al 5’ e Perri al 6’, sempre di testa: in entrambe le occasioni Shiba si è fatto trovare pronto, nella prima con l’aiuto della traversa. La Maceratese preme, ma non trova sbocchi e allora ci pensa Minnozzi a togliere le castagne dal fuoco. Dopo due sue conclusioni fuori, Minnozzi offre la specialità della casa: punizione defilata sulla sinistra dai 25 metri, traiettoria perfetta e palla in rete con Shiba immobile. Nella ripresa la squadra di Bolzan alza il proprio baricentro e la Maceratese si chiude a difesa del vantaggio. I rossoblù arrivano alla conclusione solo con Tulli al 20’ e con Sfasciabasti al 32’, ma trovano Gagliardini molto reattivo. Poi le occasioni del raddoppio: al 43’ grande spunto di D’Ercole, cross per Cirulli che da ottima posizione centra la traversa. Altra chance malamente sfruttata da Cirulli due minuti dopo. Pagliari manda in campo il giovanissimo Chimezie, che in pochi minuti si fa apprezzare. E alla fine è festa sotto la curva ultras.

Mario Stoccuto