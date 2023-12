Ravenna, 2023 da sogno. "Cresciuto grazie a Gadda»

Antonio Sabbatani è stato il match winner di Imola. Il suo gol al 97’ ha deciso la sfida: "Era da un po’ che spingevamo per cercare il gol, ma senza successo. Poi, al 97’, ricordo un lancio di Rrapaj verso Tirelli, che è stato bravissimo a girarsi e a rientrare, mettendo un cross sul 2° palo. Io ero già lì, perché pensavo fosse l’unico posto ‘attaccabile’, vista la difesa molto chiusa dell’Imolese. Fortunatamente me la sono trovata davanti e, di testa, ho colpito. Il difensore ha deviato sulla linea ed è entrata". Il gol ha garantito al Ravenna il 1° posto: "Quando fai gol – ha proseguito l’attaccante faentino – provi sempre una emozione incredibile, che non riesci nemmeno a spiegare. In una situazione come quella di Imola, è stata una cosa straordinaria. In tribuna c’era la mia famiglia e i miei amici, perciò è stata una soddisfazione supplementare. Senza dimenticare che ho giocato nel settore giovanile dell’Imolese, dunque tenevo molto a questa sfida. Ed era già da tempo che mi sognavo il gol".

Al momento, l’importanza è ancora relativa, ma potrebbe diventare decisivo sul lungo periodo: "Si tratta del gol più importante della mia carriera, perché ci permette di essere campioni d’inverno. Ci permetterà anche di lavorare con serenità durante le feste. E poi... ce lo siamo meritato. Del resto, sono arrivato dall’Eccellenza e mi sono ritrovato in una realtà importantissima come quella di Ravenna. Sapevo che sarebbe stato un salto davvero importante e anche difficile, però mi sono guadagnato tutto, attraverso il lavoro e penso di aver dato tutto, in termini di gol e di prestazioni. Mi sento un giocatore diverso da quando è iniziata la stagione. Posso dare una mano alla squadra, anche se, in realtà, la squadra mi ha dato molto di più. Mister Gadda? È stato un elemento fondamentale in tutto questo".

Ieri il Ravenna ha ceduto la punta 2005 Vinci al Mezzolara. Con l’arrivo di Cherif Diallo (l’attaccante liberiano acquistato dai giallorossi e che ha ben figurato nelle sue prime uscite), la concorrenza in attacco è aumentata: "Con Diallo ci siamo rinforzati. È un gran giocatore, molto forte, ma soprattutto è una bravissima persona. Il reparto avanzato è abbastanza affollato, ma il Ravenna merita di avere giocatori del calibro di Varriale, Pavesi e Tirelli. Ben venga che ci siano tutte queste alternative. Abbiamo un potenziale che, probabilmente, altri non hanno".