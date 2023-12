Ravenna a ranghi ridotti. Infermeria e squalifiche,. Gadda ne perde sei. Ma Campagna scalpita

Simone Campagna (foto) non doveva esserci. Poi però, il derby di Forlì lo ha giocato, e ora si candida per guidare il Ravenna anche domenica, in casa contro il Progresso, nel match che vedrà il maggior numero di assenti da inizio stagione. Agli infortunati Pavesi, Rrapaj e Paccagnini si aggiungono infatti gli squalificati Magnanini, Marino e Nappello. La ‘temperatura’ segna dunque -6, ma, almeno, mister Gadda potrà contare su un Campagna al 100%: "Contro la Sammaurese avevo subìto un brutto colpo che ho un po’ trascurato, poi si è infiammato. Contro il Mezzolara ne ho subìto un altro, sempre nello stesso punto, e quindi mi sono dovuto fermare per 3-4 giorni. Mi sono allenato con la squadra solo venerdì e sabato. Ho stretto i denti per giocare contro il Forlì, anche perché mancava pure Rrapaj. E poi, volevo esserci a tutti i costi. Ci tenevo tanto, come tutti del resto, dalla società ai tifosi". Il pareggio del ‘Morgagni’ è tutto sommato da... portare a casa: "Abbiamo disputato un buon 1° tempo – ha proseguito Campagna – confezionando un paio di occasioni da rete. Occasioni che non abbiamo sfruttato, mentre nella ripresa, c’è stato un calo, determinato anche dalla crescita del Forlì, che resta comunque una squadra forte e competitiva. E infatti, i nostri avversari ci hanno messo in difficoltà, giocando in maniera particolarmente aggressiva. Poi, rimanendo noi in inferiorità numerica, non siamo riusciti a riprenderci".

Dal punto di vista tattico, il centrocampo del Ravenna era inedito, come del resto lo sarà anche domenica per via delle tante assenze: "A Forlì, per la prima volta, ho diviso le zona centrale del campo con Alluci. In precedenza lo avevo fatto sempre con Rrapaj. Alluci è un giocatore forte, ha grandi qualità. Io ho giocato sempre nella stessa posizione, magari effettuando qualche inserimento in meno. Prima della partita? Ero già carico di entusiasmo, perché la città e i nostri tifosi hanno risposto alla grande. Quando poi si fanno sentire, è una bella emozione e ti danno davvero quel qualcosa in più. Proprio per questo motivo, mi sento di ringraziare tutti i nostri tifosi, che in 650 sono venuti a Forlì per sostenerci". Per la sfida di domenica, che segnerà anche il ‘debutto’ di Ignazio Cipriani in tribuna al Benelli, il club giallorosso, oltre ad aver già attivato la tradizionale prevendita sul circuito vivaticket, ha deciso di riproporre la formula promozionale del biglietto omaggio per gli U18, attraverso la registrazione sul sito del Ravenna Fc entro domani. Inoltre, il 10% dell’incasso di domenica sarà devoluto a Linearosa, mentre in curva Mero proseguirà la raccolta fondi per gli alluvionati della Toscana.