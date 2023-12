Ravenna al Benelli in emergenza. Il nuovo patron Cipriani in tribuna

Gli occhi di Ignazio Cipriani. Il patron designato alla successione di Alessandro Brunelli e della ‘coop’ che gestisce il Ravenna dal 2012, scruterà per la prima volta il ‘suo’ nuovo acquisto anche dalla tribuna dello stadio di casa, dopo la prima apparizione, un po’ a sorpresa, ma comunque fortunata, nella vittoriosa trasferta di San Mauro Pascoli. Oggi al ‘Benelli’ (fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Terribile di Bassano del Grappa, biglietti da 10 a 30 euro, diretta su youtube a 2,99€) il Ravenna ospita il Progresso e punta dritto alla settima vittoria casalinga consecutiva.

Uno stimolo in più per conservare la vetta di una classifica che, dopo 13 giornate, vede la truppa di mister Gadda in vetta con 28 punti, a +2 sulla Victor San Marino. Tiene banco il tema delle assenze. Per la prima volta, mister Gadda dovrà fronteggiare una vera e propria emergenza, avendo fuori causa 7 elementi. Sarà comunque un Ravenna inedito, sia in difesa, dove entra Boccardi; sia sulla mediana, dove, con Campagna, Sare e Alluci, ci sarà una gran concentrazione di mezzali: "Arriviamo decimati al match contro il Progresso. Siamo effettivamente in una situazione di emergenza, ma la rosa, benché non sterminata, è di qualità e molto omogenea".

Alla lista degli infortunati, già peraltro corposa (Rrapaj, Pavesi, Paccagnini), si è aggiunto anche Agnelli, che potrà garantire solo un apporto parziale e dunque partirà dalla panchina. A pesare come un macigno, saranno anche gli squalificati (Marino, Nappello, Magnanini). Il nodo più delicato è quello di esterno sinistro, dove, l’assenza contemporanea dei due 2005 Marino e Paccagnini, consentirà a Calandrini – adattato nel ruolo – di indossare per la prima volta la maglia da titolare: "Sono contento – ha commentato Gadda – che Calandrini possa fare il debutto da titolare. È con noi dalla scorsa stagione, merita questa chance e sono sicuro che farà bene". Il Progresso? Squadra da non sottovalutare, non fosse altro perché guidata dall’ex capitano giallorosso Selleri, che è anche il capocannoniere (4). La matricola di Castel Maggiore – 5 vittorie e 8 sconfitte, senza pareggi – è reduce da 2 vittorie consecutive contro Mezzolara e Carpi. Ha il problema del gol (8), ma, quando passa in vantaggio, diventa complicato rimontarla. Inoltre, fuori casa, dove subisce poco (5 reti), ha già vinto 3 volte. Per i bookmaker, il Ravenna è favoritissimo: 1,42 la vittoria; 4,10 il pareggio; 6 la vittoria ospite. Nonostante il Progresso non porterà tifosi al seguito, dalle 11.30 alle 17.45 di oggi, il quartiere Stadio sarà offlimits per le ordinanze su viabilità e divieto di vendita di bevande alcoliche. La probabile formazione (5-3-2): Cordaro; Mancini, Boccardi, Esposito, Gobbo, Calandrini; Campagna, Sare, Alluci; Sabbatani, Tirelli.