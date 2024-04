Ravenna Cordaro oggi torna tra i pali

Un’altra domenica da giocare su più tavoli. Poi inizierà la settimana del giudizio. È un finale di stagione che in pochi avrebbero previsto così ‘articolato’. Il Ravenna sale oggi a Fidenza (stadio ‘Ballotta’, fischio d’inizio alle 15; arbitro Sassano di Padova; ingresso a 10 euro) per sfidare il Borgo San Donnino. Di nuovo, gambe sopra il rettangolo verde e testa al match dei rivali. Era già successo domenica scorsa, quando il Forlì aveva tenuto in scacco la capolista per 89’. Succederà anche oggi. I giallorossi dovranno fare il proprio dovere contro la matricola ducale (e non sarà una passeggiata), ma la speranza che l’Imolese faccia lo sgambetto al Carpi, sta nell’ordine delle cose e rende avvincente il finale. Il favore dei pronostici è tutto dalla parte dei caprigiani, che sono padroni del proprio destino e che, virtualmente, oggi pomeriggio potrebbero conquistare la matematica certezza della promozione in serie C. Il +4 sul Ravenna, con 2 partite ancora da giocare, suggerisce calcoli aritmetici abbastanza elementari.

Ma c’è di mezzo il ricorso di 2° grado che, venerdì sera, il Forlì ha inoltrato alla Corte d’appello federale, chiedendo il 3-0 a tavolino per il match perso al 90’ proprio contro il Carpi. Carpi che, potrà anche festeggiare oggi a Imola, col rischio però di doversi ‘rimangiare’ tutto se la giustizia sportiva dovesse da ragione al Forlì, particolarmente motivato per rientrare in zona playoff. In tutto questo, il Ravenna fa da spettatore interessato, senza però perdere di vista l’aspetto agonistico, ovvero il complicato match col Borgo San Donnino. È vero che i giallorossi sono reduci da 5 vittorie consecutive con 15 reti segnate e nessuna al passivo, ed è altrettanto vero che i parmensi hanno la peggior difesa del girone (53), ma, sull’altro piatto della bilancia, ci sono le motivazioni in chiave salvezza, lo stato di forma (3 vittorie, 2 pareggi e un ko nelle ultime 6 giornate), oltre ai pareggi conquistati con Carpi, Forlì e Lentigione nel ritorno.

Mister Gadda deve rinunciare a Pavesi, Mancini e Magnanini, ma ha recuperato Cordaro, che torna dunque fra i pali: "Restiamo concentrati sul campo, anche perché le questioni giudiziarie non le possiamo decidere noi. Abbiamo disputato una stagione bellissima, che vogliamo chiudere positivamente. Dovremo fare la partita, cercando di imporre il nostro gioco, anche se affronteremo un avversario che sta attraversando un buon momento ed è dotato di giocatori pericolosi, come l’attaccante Ferretti". La formazione (5-3-2): Cordaro; Agnelli, Spezzano, Esposito, Gobbo, Marino; Campagna, Nappello, Rrapaj; Tirelli, Sabbatani.