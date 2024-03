Ravenna, crepe in difesa. Ma rientra Sabbatani

È un derby fra squadre in cerca di ossigeno quello di domenica, alle 14.30, al Benelli. Se il Ravenna – comunque capolista con 2 punti di margine sul Forlì – ha racimolato solo 5 punti nelle ultime 5 giornate, dal canto proprio il Victor San Marino, scivolato al 4° posto a -3 dalla vetta, ha fatto anche peggio, raccogliendone 4. A tenere banco, in casa giallorossa, sono tuttavia alcune cifre emblematiche. Pur conservando la leadership di miglior difesa della categoria, dopo quella del Trapani, sempre nelle ultime 5 giornate il Ravenna ha incassato 5 reti, quando invece, nelle precedenti 19, ne aveva subite 6. Non è trascurabile nemmeno la situazione disciplinare, che sta creando qualche problema a mister Gadda. Compreso lo stesso tecnico giallorosso, nelle ultime 4 giornate, le espulsioni sono state 5, per complessive 8 giornate di squalifica (3 Sabbatani, 2 Diallo, 1 a testa Campagna, Gadda e Magnanini). Legando questo dato alla stretta attualità, per la sfida di domenica, mister Gadda avrà gli uomini contati soprattutto in difesa, dove Spezzano è ko per infortunio (ecografia negativa), mentre Agnelli e Magnanini sono squalificati, al pari del bomber Diallo (rientra invece Sabbatani in attacco). Nel reparto arretrato è praticamente scontato il rientro di Mancini nel ruolo di esterno destro, con Boccardi braccetto di destra e con Gobbo candidato per il braccetto di sinistra. Il centrale Esposito e l’esterno sinistro Marino sono i titolari ‘superstiti’, mentre l’unica alternativa di ruolo per la difesa diventa il 2005 Giuseppe Liso, ultimo acquisto al mercato invernale, in prestito dal Bari.

Il Ravenna però guarda anche più in là del proprio naso, ovvero alle ultime 10 giornate di regular season. Con la sfida interna al Victor San Marino, la truppa giallorossa inaugura un trittico di match ad altissimo coefficiente di difficoltà. Prima dell’attesa trasferta di Carpi contro gli ex Saporetti e Serpini, ci sarà da affrontare (domenica 10, di nuovo al Benelli) l’Aglianese. La compagine toscana, attualmente al 7° posto, a -8 dal Ravenna, è in ‘clamorosa’ rimonta. Nelle 7 gare del girone di ritorno ha infatti collezionato una serie di 6 vittorie e una sola sconfitta (3-1 a Sant’Angelo Lodigiano). Sarà comunque interessante monitorare l’Aglianese, attesa, a propria volta da un filotto di scontri diretti non da poco, iniziato domenica scorsa col Corticella, e che proseguirà con Lentigione, Ravenna, Victor San Marino, Sangiuliano City e Carpi, tutte di seguito. Nel frattempo, in attesa della tradizionale ordinanza anti vetro, anti alcol e viabilità, è attiva la prevendita per la gara di domenica contro i titani. Al bar Revenge (fino alle 19.30 di domani) e da Desiderando Viaggiare (fino alle 19 di domani) sono disponibili i tagliandi: tribuna Corvetta 30 euro, tribuna laterale 18, parterre 15, curva Mero 10.