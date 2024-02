Ravenna, difesa da record: "Fare scelte è complicato"

La testa, di nuovo nello scatolone. Esaurito il turno di sosta, il Ravenna torna in campo per vivere tutte d’un fiato, e senza più pause, le ultime 12 giornate del campionato di serie D. Si comincia oggi pomeriggio col Lentigione (al Benelli, fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Eremitaggio di Ancona; biglietti da 10 a 30 euro; diretta su youtube a 2,99€; quartiere stadio blindato dalle 11.30 alle 17.45), match valido per la sesta giornata di ritorno. Il Ravenna, reduce dal convincente successo esterno di Bologna sul Corticella, è saldamente al comando della classifica con 46 punti. Anche il margine sulla più immediata inseguitrice, ovvero la Victor San Marino (+4), è tornato ad essere confortevole. Il Carpi è 3° a -6, mentre Forlì e Corticella sono al 4° posto a -7. Fuori dalla zona playoff, ma con l’ambizione di entrarci, c’è appunto il Lentigione con 37 punti, a -9 dai giallorossi. In palio ci sono dunque punti per le posizioni di vertice, benché i reggiani vengano da 2 ko consecutivi, rimediati negli scontri diretti contro Corticella e Carpi. Il Ravenna è nel frattempo tornato a fregiarsi del titolo di miglior difesa del calcio italiano dalla serie A alla serie D. Sono solo 9 le reti incassate dalla retroguardia giallorossa, attentissima e reattiva.

Anche in attacco però, non si scherza. L’arrivo di Diallo (5 gol in 7 partite), ha incrementato il peso specifico della qualità, che comunque era già alta, viste le 9 reti di Tirelli, le 8 di Sabbatani e le 3 di Pavesi. Mister Gadda, che rientra da squalifica, comincia ad avere problemi di abbondanza. Per la sfida odierna, l’unico costretto alla tribuna è Sabbatani, che deve scontare il secondo dei 3 turni di squalifica. Saldato il debito con la giustizia sportiva, torna in squadra invece Campagna, destinato a prendere il posto di Alluci sulla mediana. Altra maglia da titolare per Boccardi. "Fare delle scelte – ha commentato il tecnico giallorosso – comincia a diventare complicato. Il Lentigione? Ormai è una realtà consolidata di questa categoria, capace, dopo 22 giornate, di essere lì in classifica. Mi aspetto una partita equilibrata, da giocare peraltro su un buon campo". La probabile formazione (5-3-2): Cordaro; Mancini, Boccardi, Esposito, Magnanini, Marino; Rrapaj, Nappello, Campagna; Tirelli, Diallo.