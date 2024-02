Ravenna Domani tutti saranno abili e arruolati

A due settimane di distanza dal successo corsaro di Bologna sul campo del Corticella, il Ravenna si prepara per tornare in gioco dopo la pausa del campionato di serie D. Domani, alle 14.30, al Benelli, i giallorossi – primi della classe in solitaria a quota 46, con 4 punti di margine sulla Victor San Marino – sono chiamati ad ospitare il Lentigione, 6° a quota 37, a -2 dalla zona playoff. A far paura, sono forse più i fantasmi del passato, che non il valore dell’avversario, anche se, nell’ultima uscita casalinga, il Ravenna ha perso contro il Fanfulla, squadra più vicina alla zona playout che non alla zona playoff. Nelle ultime 2 stagioni, il Lentigione ha infatti regalato altrettante delusioni, smaltite con qualche difficoltà. Nel 2021-22, il Ravenna di mister Dossena, giunto 2° dietro al Rimini nella ‘regular season’, pur col vantaggio del fattore campo, fu beffato 0-2 in ‘zona Cesarini’ nella finale dei playoff, dopo che, nella ‘stagione regolare’, i giallorossi avevano vinto 3-1 sia all’andata, sia al ritorno. Lo scorso anno invece, dopo il ko 2-1 dell’andata a Sorbolo, all’ultima giornata di stagione regolare il testacoda del Benelli, premiò di nuovo i reggiani che vinsero fuori casa 0-1 con la rete di Formato. Quel successo permise al Lentigione di salvarsi, negando contemporaneamente al Ravenna l’accesso ai playoff. Quest’anno si parte dallo 0-0 dell’andata. Ma anche dalla flessione del Lentigione, reduce da 2 sconfitte consecutive contro Corticella e Carpi. Per la sfida di domani, mister Gadda – che torna in panchina dopo il turno di squalifica – ha in pratica l’intera rosa a disposizione, ad esclusione di Sabbatani, che sconta la seconda delle 3 giornate di squalifica a seguito dell’espulsione rimediata contro il Fanfulla. Gobbo ha risolto il problema alla caviglia, mentre Campagna ha saldato il proprio debito con la giustizia sportiva ed è destinato a tornare titolare al posto di Alluci. L’unico dubbio che Gadda potrebbe avere, è in difesa, dove il rientrante Agnelli si gioca il posto con Boccardi, gregario di lusso dal rendimento molto alto. Il Lentigione invece dovrà fare a meno degli squalificati Grifa e Pari.

Nel frattempo, in occasione della gara di domenica, nonostante il Lentigione (come molte delle squadre che nelle settimane precedenti hanno giocato al Benelli) non abbia tifosi al seguito, è stata diramata la tradizionale ordinanza che – dalle 11.30 alle 17.45 – con un notevole dispiegamento di uomini e mezzi, renderà ancora una volta offlimits il quartiere stadio per i non residenti. A corollario delle limitazioni al traffico, sarà inoltre in vigore la solita limitazione alla vendita e al consumo di bevande in bottiglie di vetro e di bevande alcoliche.