Ravenna, è corsa a tre. Forlì e Carpi non mollano. E domenica arriva la Victor

Resta da capire se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. Cioè, se è andata bene o se poteva andare meglio. Il Ravenna capolista, rientrato con uno 0-0 della trasferta di Riozzo sul campo del Sangiuliano City, si è ritrovato col margine di vantaggio ancor più assottigliato (da 3 a 2 punti) e con una nuova inseguitrice (dal Carpi al Forlì). A 10 turni dalla conclusione della regular season, e con 3 scontri diretti ancora da giocare (Victor San Marino e Forlì in casa; Carpi in trasferta), il campionato di serie D è ufficialmente entrato nel vivo.

Il match contro il Sangiuliano City, giunto al 10° risultato utile consecutivo, ha evidenziato la tradizionale personalità del Ravenna, che ha avuto due occasionissime con Tirelli e Varriale, ma che ha anche sudato freddo per il doppio palo colpito dai padroni di casa.

Fra i protagonisti del pareggio a occhiali di domenica, c’è stato Umberto Nappello: "È stata una partita equilibrata, giocata contro una squadra forte, attrezzata e di valore, che veniva e che viene da un periodo importante di risultati utili consecutivi. Noi invece avevamo voglia di riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Lentigione. Più che riscatto, avevamo voglia di compattarci e, nella trasferta contro il Sangiuliano City, abbiamo dato prova di essere una squadra". Il fantasista giallorosso ha poi evidenziato come il risultato sia stato giusto, tenuto conto che i milanesi erano reduci, fra le altre cose, dalle vittorie contro Forlì e Victor San Marino.

"Il pareggio ci può stare. Siamo contenti e dobbiamo continuare così. Eravamo consapevoli che, fare risultato contro il Sangiuliano, sarebbe stato difficilissimo. Su quel campo infatti hanno faticato tutte le big. Noi abbiamo cercato di far leva su quelle che sono le nostre caratteristiche, ovvero la voglia di fare, la corsa e la cattiveria agonistica. Abbiamo disputato comunque una grande gara. Non siamo riusciti a fare gol, pur avendo avuto a disposizione 3-4 occasioni per sbloccare il risultato. Anche il Sangiuliano ha avuto una importante occasioni per passare in vantaggio col palo colpito su azione di calcio d’angolo".

Da oggi pomeriggio, la truppa giallorossa comincerà a preparare la sfida di domenica prossima al Benelli contro il Victor San Marino, che in classifica è sceso al 4° posto a -4 dalla vetta. Il Ravenna affronterà il match col rientrante Sabbatani, ma senza gli squalificati Diallo e Magnanini. Nelle ultime 5 giornate, le 2 rivali hanno rallentato parecchio la corsa. I titani hanno conquistato appena 4 punti, perdendo ben 3 volte contro Lentigione, Corticella e Sangiuliano City.

Il Ravenna, dal canto proprio, ha fatto solo leggermente meglio, racimolando 5 punti, alla media di un punto a partita.