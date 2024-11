Ravenna, è Drapelli il re di Coppa. Blitz a Lentigione, ora una marchigiana

Lentigione

0

Ravenna

1

LENTIGIONE: Delti 6,5, Cortesi 5,5, Manzotti 5, Pari 5,5 (8’ st Nappo 5), Nanni 5 (18’ st El Adnani 5), Lombardi 5,5 (10’ st Gobbo 5,5), Manco 5, Bonetti 5, Pastore 5 (29’ st Sabba sv), Grieco 5,5, Martini 5 (26’ st Frimpong 5). A disp. Zovi, Piccioni, Ferrari, Baratta. All. Cassani.

RAVENNA: Galassi 6,5, Mandorlini 7, Mauthe 6 (31’ st Amoabeng 6,5), Guida 7, Crosariol 6,5, Calandrini 7 (46’ st Villa sv), D’Orsi 6,5, Agnelli 6,5, Drapelli 7, Di Martino 6 (1’ st Biagi 6,5), Fiori 6,5 (31’ st Raimondo 6). A disp. Gardini, Di Renzo, Lordkipanidze, Onofri, Milan. All. Marchionni.

Arbitro: Prencipe di Tivoli.

Rete: 23’ pt Drapelli.

Note – Spettatori 350 circa. Ammoniti: Bonetti, Drapelli, Di Martino. Angoli 6-2 per il Ravenna. Recupero 1’ e 5’.

LENTIGIONE (Reggio Emilia)

La prima delle due sfide col il Lentigione – questa al "Levantini" della cittadina reggiana – in meno di un mese, tra Coppa e campionato, va al Ravenna che si impone 1-0 e passa agli ottavi di Coppa Italia di categoria nei quali affronterà Vigor Senigallia o Castelfidardo. Infatti, la partita tra le due formazioni marchigiane, che si sarebbe dovuta disputare ieri a Senigallia, è stata rimandata per il vento.

Il Ravenna inizia subito col piglio giusto la contesa, contro la miglior difesa del girone D di serie D – 7 reti subite, di cui 3 in casa – e al 9’ sfiora il gol con D’Orsi che incorna sul primo palo una palla ben calciata dalla bandierina da Guida ma la sfera è alta e larga. Al 13’ si fa vivo il Lentigione con Grieco che gode, nell’occasione di una certa libertà e dalla sinistra si accentra costringendo Galassi al grande intervento per salvare la propria porta.

I giallorossi prendono via via campo, recuperano palla sempre molto alta e al 23’ passano in vantaggio. Punizione dalla trequarti offensiva: il solito Guida calcia perfettamente e l’incornata di Drapelli è vincente, con Delti che non può raggiungere la sfera, praticamente nel sette alla sua destra. Il vantaggio galvanizza il Ravenna che al 30’ si divora il raddoppio dopo un’azione magistrale: dopo uno scambio volante con Mandorlini, Crosariol entra in area e dal fondo crossa al centro per Fiori, più lesto di tutti a colpire anche se non con la massima potenza. I riflessi di Delti sono, però, impeccabili e il portiere di casa si distende e mette in angolo.

Sono sempre i romagnoli a fare la partita e al 37’ viene annullato un gol a Fiori per fuorigioco: il finale di tempo è tutto di marca giallorossa: al 40’ e al 42’ prima Guida spreca un favorevole tre contro tre, poi Crosariol calcia dal limite su azione d’angolo ma il tiro è impreciso e si va al riposo con il Ravenna in vantaggio 1-0. Il secondo tempo inizia con il Ravenna ancora in attacco: al 1’ Guida pesca Fiori tutto solo sul secondo palo ma la conclusione in scivolata è sull’esterno della rete. Il Lentigione non riesce ad essere mai pericoloso mentre il Ravenna cerca, invano, anche la rete del 2-0, ma festeggia il debutto in giallorosso del nuovo acquisto Amoabeng e l’ingresso in campo del classe 2008 Raimondo. Il risultato non cambia più ma i giallorossi festeggiano a lungo il passaggio del turno.

Ugo Bentivogli