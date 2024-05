Ravenna Il diesse Grammatica in stand-by

In attesa delle prime mosse di Cipriani & c., Andrea Grammatica ha parlato di futuro. Al termine della terza stagione al Ravenna, il ds giallorosso ha rimesso il mandato nelle mani del nuovo corso: "La priorità resta il Ravenna. Ho il contratto anche per il prossimo anno, ma è corretto rimetterlo nelle mani dei nuovi proprietari. Lascio a loro la libera scelta. Qualche offerta l’ho avuta. A tutti ho risposto che, il primo confronto, lo avrò con la mia società, per capire se posso essere ancora utile".

Al momento resta un percorso culminato con la vittoria dei playoff: "È una vittoria – ha proseguito Grammatica – che vale tantissimo. Era giusto chiudere così. Siamo arrivati in fondo esclusivamente con la forza di volontà e con la forza del gruppo". Ora comincia anche l’estate della speranza e del possibile ripescaggio: "Per avere la garanzia del ripescaggio dovrebbero saltare 5-6 società. Nella graduatoria di merito, bisogna vedere come siamo messi nei confronti del Siracusa. Per ora escono solo delle graduatorie ufficiose. I conteggi ufficiali? Non tengono conto esclusivamente della media punti, ci sono altri criteri. Se invece fossimo davanti al Siracusa, allora dovrebbero essere solo 3 le squadre a rinunciare all’iscrizione per avere garantito il salto di categoria. Poi c’è il ricorso del Forlì, col 3° grado del Coni che si discuterà il 4 giugno. Immagino che ci sarà eventualmente anche il ricorso al Tar. Non so come andrà a finire, perché non è il mio campo, però posso dire che, in società, nel comparto ‘legale’, c’è fiducia".

E il futuro della squadra? "Se sarò ancora io il ds, avrò bisogno di confrontarmi con la proprietà per capire quali sono le ambizioni e che tipo di calcio si vuole proporre. Nell’organico del Ravenna 2023-24 ci sono almeno 4 giocatori di categoria superiore e ce ne sono altri che possono far parte di un gruppo di serie C".

Grammatica ha infine messo l’impresa del ‘suo’ Ravenna sul gradino più alto del podio: "Ho vinto 3 volte la serie D, ma questa è la più bella, perché è stata la più difficile. Tuttavia, senza il Ravenna e la sua proprietà, non sarebbe stato possibile. Avevo appena firmato un triennale col Novara, ma, dopo pochi giorni, la squadra non si è iscritta. Ringrazio il Ravenna che mi ha scelto. Mi è stato prospettato un progetto ridimensionato; ho accettato la sfida per dimostrare che le idee vincono sulle disponibilità economiche. Abbiamo fatto tante ‘scommesse’ con giocatori che non conoscevano la D, o non l’avevano mai fatta in una piazza come questa. Alla fine, sono contento anche per essere stato apprezzato sul lato umano".