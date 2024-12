Ravenna in Coppa Italia: "Noi puntiamo a vincerla"

C’è anche la Coppa. E il Ravenna ha iniziato a prenderci gusto. Oggi a Castelfidardo (stadio ‘Mancini’, fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Ferrara di Roma 2; ingresso abbassato a 10 euro; diretta web sul canale youtube del Ravenna Fc), la formazione giallorossa torna in campo per continuare l’avventura anche in Coppa Italia. Il match è valido per l’accesso ai quarti di finale. Chi passa il turno, affronterà la vincente di Cjarlins Muzane-Dolomiti Bellunesi in programma mercoledì 18. Il format del match è quello consolidato, ovvero calci di rigore in caso di parità al 90’. Il Ravenna, terzo della classe in campionato, a -3 dalla capolista Tau Altopascio e a -1 dal Forlì, è arrivato al 4° turno di Coppa Italia, sconfiggendo Forlì 1-1 (6-5 ai rigori), Fossombrone 3-1 e Lentigione 1-0. Il Castelfidardo, 9° nel girone F, a -6 dalla zona playoff e a +4 sulla zona playout, ha superato United Riccione 2-2 (5-3 ai rigori), Civitanovese 4-1, Vigor Senigallia 2-1. Ravenna e Castelfidardo si sono affrontate solo due volte nella storia, ovvero nel campionato di IV serie 1952-53. All’andata, alla Darsena, finì 2-2; al ritorno vinse il Castelfidardo 6-1. Al termine di quella stagione, i marchigiani vinsero il campionato, ottenendo la promozione in C, mentre il Ravenna terminò all’ultimo posto, retrocedendo in Promozione regionale.

Per la sfida odierna, mister Marchionni proporrà il turnover pressoché completo, come visto nelle due precedenti uscite della propria gestione. I titolari, dopo il successo esterno 2-1 di domenica scorsa a Fiorenzuola, resteranno a riposo in vista della sfida casalinga di domenica al Benelli contro la matricola Cittadella Vis Modena dell’ex capitano Guidone (7 reti, al pari dello squalificato Formato), reduce da due 0-0 consecutivi contro Progresso e Prato. "Un club come il Ravenna – ha commentato mister Marchionni, costretto a rinunciare agli infortunato Nappello e Di Martino – deve puntare a vincere anche in Coppa Italia. Ecco perché il nostro obiettivo è la finale". Il Castelfidardo, dal canto proprio, deve preparare il match interno contro l’Avezzano, che insegue a -2, una sorta di scontro diretto per la tranquillità.

La formazione (5-3-2): Galassi; Crosariol, Mauthe, Drapelli, Agnelli, Amoabeng; D’Orsi, Rossetti, Calandrini; Guida, Di Renzo.