Le mosse di mercato. Recanatese, piace il portiere Mascolo. Sul piede di partenza Manfredi e Ruan

Il calcio mercato è un po’ come New York, "non dorme mai". Quindi, pur non essendoci novità sostanziali, in realtà, sottotraccia ma neanche troppo, si lavora senza soste. Per aggiornare la casella degli arrivi, dopo quello di Spagna, occorre anche procedere a qualche cessione ed in tal senso i papabili sarebbero due ragazzi che attualmente trovano poco spazio nell’undici titolare. Il primo è Samuele Manfredi, 19 anni, centrocampista esterno destro, cresciuto nel vivaio del Lecce e giunto a Recanati in estate dopo un paio di stagioni disputate con il Fasano. In realtà il giovane, che vanta anche diversi estimatori in categoria, non avrebbe demeritato nelle non frequenti apparizioni relative soprattutto ai test estivi ma si è trovato davanti un Daniel Ferrante in grande spolvero e giocoforza si è dovuto sorbire parecchia panchina. Normale che chieda di giocare con più continuità ed una sistemazione adeguata gli verrà senz’altro trovata. L’altro, vicino alla separazione, è il brasiliano, classe 2004 Nunes De Melo Ruan, mancino offensivo, giunto ad agosto dopo aver indossato le maglie di Vicenza, nelle compagini del settore giovanile, Montecchio Maggiore e Legnano. A Riano, nella quinta giornata, contro il Roma City, si è pure tolto la soddisfazione di segnare una rete (tuttavia alla resa dei conti ininfluente per il risultato finale) ma nelle ultime occasioni non è stato mai impiegato, al di là degli ultimi 3 minuti della disgraziatissima partita contro l’Isernia. Non dovremo essere molto lontani dal vero se diciamo che per la loro cessione è soltanto questione di giorni. Occorrerà aspettare invece ancora un po’ per tesserare il portiere Nicola Mascolo (foto), attualmente svincolato che si sta comunque allenando agli ordini di Lorenzo Bilò. Il 22enne estremo difensore bolognese non ci penserebbe due volte a sottoscrivere un nuovo contratto con il club leopardiano che sta prendendo tempo soltanto perché vuole prima perfezionare le operazioni in uscita. D’altronde è sempre un delicatissimo gioco degli equilibri, vista la necessità di non sforare l’arcinoto budget e cercare comunque profili che davvero possano rivelarsi utili. Il mister ha detto che un po’ tutte le componenti sono a conoscenza delle esigenze per cui non resta che attendere gli sviluppi e nel frattempo concentrarsi sul prossimo, fondamentale, trittico di partite.