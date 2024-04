Ravenna La Lega conferma: giallorossi a -4

Esclusione dal campionato di serie D, annullamento di tutte le gare disputate, classifica riscritta, ecc. ecc. Tutto come previsto. Il dipartimento interregionale della Lega dilettanti ha comunicato ieri pomeriggio le conseguenze della seconda rinuncia consecutiva della Pistoiese. Nulla di nuovo rispetto a quanto già si sapeva. In concreto, a 3 turni dalla fine della ‘regular season’, il Ravenna – secondo della classe – scende da -2 a -4 nei confronti della capolista Carpi. Dal punto di vista aritmetico è ancora possibile raggiungere i modenesi; dal punto di vista pratico invece, è stata commessa una clamorosa ingiustizia, che il Ravenna paga salatissimo.

Il club di via della Lirica e il presidente Brunelli hanno atteso l’ufficialità del provvedimento per esprimere il proprio punto di vista: "Prendiamo atto, con enorme amarezza, che, ancora una volta, il merito sportivo è stato calpestato, anzi annullato da comportamenti scandalosi, che nulla hanno a che fare coi principi di giustizia e lealtà". Questa è la nuova classifica del girone D (la prima è promossa in C; seconda, terza, quarta e quinta ai playoff; l’ultima retrocede, dal 13° al 16° posto ai playout, se però ci sono meno di 8 punti di distanza): Carpi 61; Ravenna 57; Corticella 53; Lentigione 52; Forlì 49; Victor San Marino 48; Prato 44; San Giuliano City, Aglianese, Fanfulla 41; Imolese 39; Sant’Angelo 37; Sammaurese e Progresso 31; Borgo San Donnino 24; Certaldo 21; Mezzolara 18. "È difficile – ha aggiunto Brunelli nella nota diffusa dalla società giallorossa – dover fare i conti con una normativa lacunosa e totalmente insufficiente a fronteggiare la dissennata gestione di società sportive che operano senza il minimo rispetto dei sacrifici altrui. Molto semplicemente, sarebbe stato sufficiente fermare la Pistoiese al termine del girone di andata, allorquando tutti gli addetti ai lavori erano a conoscenza della reale situazione". Il Ravenna però non ci sta e ha annunciato di non escludere passi ulteriori: "A farne le spese è una squadra il Ravenna, una tifoseria e una città che hanno giocato, lottato e gioito nel pieno rispetto delle regole, senza tuttavia poter provare a coronare un percorso che meritava tutt’altra considerazione. Preso atto della surreale situazione creatasi, la società, non lascerà nulla di intentato, riservandosi al tempo stesso ogni azione possibile volta a tutelare i propri interessi presso gli organi competenti". Con queste premesse, l’undici di mister Gadda sta preparando il match casalingo di domenica contro il Certaldo, ora penultimo della classe e in zona retrocessione, ma che all’andata (0-0) riuscì comunque a strappare un punto al Ravenna. Il tecnico giallorosso dovrà fare a meno degli infortunati Mancini, Magnanini e Pavesi. Sotto osservazione anche le condizioni di Alluci e Diallo.