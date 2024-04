Ravenna "La Pistoiese? Noi non molliamo"

"Noi non molliamo di un centimetro". A metà fra il grido di battaglia e l’avviso ai naviganti. Paolino Rrapaj è tornato in campo dopo le 3 giornata di squalifica post-Carpi. E la ha fatto col tradizionale spirito di sacrificio, condendo peraltro la prestazione con la terza rete stagionale. Sul concetto della ‘barra dritta’, non c’è ombra di dubbio. D’altronde, la stretta attualità è ormai la notizia del -2 dal Carpi, diventato -4 per effetto del ritiro della Pistoiese: "Il nostro spirito e il nostro approccio non cambieranno assolutamente – ha spiegato Rrapaj – perché dovevamo vincerle tutte prima e, a maggior ragione adesso, dovremo vincerle tutte. Quello che poi succede al di fuori del campo, sono cose che non possiamo controllare, e che non ci riguardano. Il nostro unico pensiero è quello di vincere le partite sul campo, domenica dopo domenica. Le situazioni che si creano fuori dal rettangolo verde, purtroppo non le possiamo indirizzare. Ovviamente non molleremo nemmeno di mezzo centimetro, perché ci teniamo a concludere questo campionato alla grande, come del resto stiamo facendo in queste ultime partite, per onorare al meglio la stagione che abbiamo disputato".

Il capitano giallorosso è tornato in campo con grande personalità ("Non potevo desiderare un rientro migliore; l’emozione del gol e la vittoria, mi hanno reso molto felice"), contribuendo a ridimensionare il Progresso, che pure – oltre ad avere necessità di punti per la salvezza diretta – era annunciato come una delle squadre del momento, reduce da 7 punti nelle precedenti 3 gare: "Avevamo visto che, nelle ultime giornate, il Progresso era una squadra viva, in grado di potersi giocare la salvezza diretta. Quindi abbiamo approcciato a questa partita con tanto rispetto per la squadra avversaria. Però, onestamente, credo che il Ravenna abbia meritato questa vittoria, perché non ci siamo fatti distrarre, facendo quello che avevamo provato e pianificato in allenamento". Nella prospettiva – non ancora certa, ma comunque probabile – che il Ravenna debba disputare i playoff, quello di domenica al ‘Biavati’ di Bologna è stato un anticipo del clima meteo che ci sarà quasi sicuramente a ridosso degli impegni ‘post season’: "Per quanto mi riguarda – ha concluso il capitano giallorosso Rrapaj – il caldo ha influito un po’, anche perché non avevo il ‘ritmo partita’, dal momento che non giocavo da un mese. Va però rilevato che domenica era caldo per tutti. Quindi non può essere una giustificazione. Anzi, a livello fisico, le nostre caratteristiche, sono quelle di una squadra molto forte. Ecco perché il caldo, paradossalmente, potrebbe un vantaggio per noi".