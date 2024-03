Ravenna, lo sguardo è verso l’alto: "Non fidiamoci del Mezzolara"

La rincorsa al Carpi, capolista con 2 punti di vantaggio, passa per l’assalto al fanalino di coda. Il Ravenna infatti gioca oggi pomeriggio, alle 14.30, a Budrio, contro il Mezzolara (stadio ‘Zucchini’, arbitro Esposito di Napoli; ingresso a 12 euro, biglietterie aperte dalle 13), con l’orecchio teso anche ad Aglianese-Carpi. Dopo il ko del ‘Cabassi’, i giallorossi sono ripartiti di slancio, superando la Sammaurese in un match davvero molto complicato per via dell’arroccamento in difesa degli avversari. Il calendario, con 6 turni da mandare agli archivi, dà ora una piccola mano alla formazione di mister Gadda, anche se le insidie sono sempre dietro l’angolo: "Nonostante la posizione in classifica, il Mezzolara non ha tirato i remi in barca. Anzi, proprio nell’ultimo periodo, ha dato segnali di ripresa e ha dato sempre filo da torcere a tutte le avversarie". Nello specifico, il Mezzolara è ultimo in classifica con 19 punti. Il 15° posto, ovvero l’attuale zona playout, è addirittura a -10, anche se poi, per riattivare il meccanismo del playout pure per la sedicesima classificata, il ritardo sarebbe ‘solo’ di 7 lunghezze. Il ruolino di marcia dei felsinei – che vantano il secondo peggior attacco (18), ma non la peggior difesa (‘solo’ 39 reti al passivo), è quasi clamoroso. Dopo le 3 vittorie iniziali che li aveva collocati in vetta alla classifica, sono arrivati infatti 23 turni consecutivi senza successi (16 sconfitte e 7 pareggi), fino al 2-0 di due settimane fa nel derby col Corticella. Nell’ultimo turno, il Mezzolara – che dal mercato di riparazione ha accolto in prestito il centravanti ravennate Vinci – ha perso 3-0 a Carpi, ma il gol che ha sbloccato il risultato (peraltro viziato da un fallo di mano non rilevato dall’arbitro) è arrivato al 23’ della ripresa. All’andata, il Ravenna vinse 4-1, archiviando la pratica in 39’, grazie alle reti di Marino e Rrapaj, e alla doppietta di Tirelli. "Giocheremo su un campo nuovo – ha aggiunto mister Gadda – in erba sintetica di ultima generazione. A questo aspetto dovremo adattarci in fretta. Le motivazioni che abbiamo sono tante, ma dovremo approcciare al match con grande umiltà. Mi aspetto inoltre una partita differente rispetto a quella di domenica contro la Sammaurese. Il Mezzolara infatti non credo che speculerà sul risultato, anzi, credo che giocherà per vincere". Il tecnico giallorosso deve rinunciare all’infortunato Spezzano e agli squalificati Rrapaj, Marino e Rossi. In difesa, il baby Calandrini si è meritato la conferma, mentre al centro è annunciato l’avvicendamento fra Boccardi e Agnelli.

La probabile formazione (5-3-2): Cordaro; Calandrini, Agnelli, Esposito, Magnanini, Mancini; Alluci, Nappello, Campagna; Tirelli, Diallo.