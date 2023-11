Ravenna Nappello, il rientro è alle porte

Ritorno allo status quo. O, almeno è questa l’intenzione di mister Massimo Gadda alla vigilia del match di San Mauro Pascoli. Per la trasferta sul campo della Sammaurese, il tecnico giallorosso ha infatti in animo di rigettare nella mischia Nappello, riproponendo così il 5-3-2 (o 3-4-1-2 che dir si voglia) delle prime giornate. Nappello, già domenica scorsa col Carpi, aveva chiesto più volte di poter entrare in corso d’opera per partecipare, anche ‘da dentro’, al 3-0 rifilato ai modenesi. Gadda ha preferito la prudenza. D’altronde, Nappello, che è il giocatore di maggior estro della rosa, era uscito nel corso del match casalingo contro il Sangiuliano per un problema muscolare. Niente di serio, ma sufficiente per non rischiarlo nell’impegnativo trittico di partite che ha caratterizzato la scorsa settimana. Gadda deve anche valutare le condizioni di Magnanini (pubalgia, ginocchio e spalla), ma i sonni possono restare tranquilli, vista l’alternativa costituita da Gobbo. Si torna dunque all’assetto che, nelle prime 7 giornate, aveva consentito al Ravenna di guadagnare la vetta solitaria, con un bottino di 5 vittorie e 2 pareggi. Incassato il sorpasso del San Marino, generato proprio dal ko di Acquaviva, la truppa giallorossa è comunque tornata in testa, alla velocità della luce.

Oltre alle difficoltà logistiche determinate dalle ridotte dimensioni del ‘Macrelli’, il Ravenna – che pure sarà seguito da un nutrito numero di tifosi – dovrà confrontarsi anche con un avversario di qualità, capace tra l’altro di trasformarsi quando gioca in casa. Se infatti la Sammaurese è reduce da 3 ko esterni consecutivi, viceversa, fra le mura amiche è ancora imbattuta, tant’è vero che, l’ultima sconfitta interna, risale allo 0-1 contro il Sant’Angelo della passata stagione. Nel frattempo il girone D comincia ad animarsi anche a livello societario. Due delle potenziali rivali del Ravenna – una outsider e una nobile decaduta – non se la passano troppo bene. L’Imolese, che, un po’ a sorpresa, condivide il 1° posto coi giallorossi, ha revocato la carica di presidente a Domenica Altomonte. Motivo? Altomonte aveva manifestato l’intenzione di acquisire il 60% delle quote, ma, all’atto pratico, evidentemente, alle promesse non sono seguiti i fatti. Diversa la situazione a Pistoia, dove, per motivi economici (stipendi non pagati da 3 mesi), i big Tanasa, Piscitella e Marquez hanno rescisso l’accordo proprio nelle ultime ore. Anche da Prato non arrivano notizie confortanti, mentre invece il Ravenna dovrà verosimilmente guardarsi le spalle da Sangiuliano City e Forlì, ovvero i club che mostrano maggiore solidità e ambizione per reggere sul lungo periodo la lotta al vertice.