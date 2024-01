Ravenna Occasione d’oro. La Pistoiese è al verde

Che la trasferta di domenica a Pistoia cada nel momento propizio, non ci piove. Tutti gli indicatori parlano a favore del Ravenna. La classifica è abbastanza chiara. Ravenna capolista a quota 36; Pistoiese settima a quota 27. Non sono tanto i 9 punti di distacco a rendere ampia la forbice, quanto piuttosto lo stato dell’arte in casa del club arancione. Definire la società toscana allo sbando, non è del tutto corretto, anche se, da lontano, l’impressione è che si sia alle prese con una situazione molto simile a quella che il Ravenna ha vissuto un paio di volte, ai tempi di Romano e di Aletti.

Le difficoltà sono comunque conclamate. E anche molto evidenti. La Pistoiese era partita per una stagione da piani alti, poi, in corso d’opera, si è resa conto che i soldi non c’erano. Le voci di una cordata italo-americana sono evaporate ben presto. La ‘bomba’ è esplosa all’apertura del mercato di dicembre. A levare le tende sono stati prima di tutto i big, da Caponi a Davì, poi, a seguire, Valentini, Salto, Silvestro e tutti gli altri. C’è stato anche il rischio che saltasse il banco, ovvero che si arrivasse al fallimento, tanto da portare il sindaco Tomasi, prima di Natale, ad una dichiarazione forte: "È il momento più basso nella storia dei 102 anni del club cittadino".

A rassicurare tutti ci ha pensato Maurizio De Simone, garante della proprietà, ex ad del Trapani, inibito dalla Federcalcio fino a maggio 2026. Nonostante la squalifica, è lui il referente che, fra le prime mosse, ha promosso in panchina mister Parigi dalla juniores (debutto choc 0-3 in casa col Lentigione all’ultima di andata). "La Pistoiese – ha dichiarato di recente De Simone – non fallirà". Ma i tifosi organizzati, che diserteranno lo stadio, non li ha di certo convinti. Le porte sono comunque girevoli. Ogni giorno viene annunciato un giocatore. L’obiettivo è evidente, cioè racimolare quei 16-17 punti che mancano per la salvezza. Chi (e cosa) si troverà di fronte il Ravenna, è impossibile da sapere. Dal punto di vista tattico, mister Gadda non potrà preparare la partita di domenica al ‘Melani’ come da tradizione. Tre sono le certezze: Sare e Varriale, squalificati; Nappello ai box.

La notizia che mette in apprensione è quella relativa al fantasista partenopeo, bloccato martedì da un problema muscolare, sul quale andrà fatta luce nelle prossime ore. Magnanini è invece prossimo al rientro e sarà comunque fra i convocati. Sul fronte Mandorlini, ci sono poche news. Il giocatore, che continua ad allenarsi con la squadra, è parso molto indietro di condizione. Al momento non c’è fretta e, il suo tesseramento, resta in stand-by. Inoltre, per l’arrivo del difensore 2005, il ds Grammatica avrà tempo fino al 2 febbraio. Nel frattempo, sul circuito www.etes.it è aperta la prevendita per il settore ospiti (10 euro più commissioni) fino a domani alle 19.30 al bar Revenge, e online fino a sabato sera.