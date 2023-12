Ravenna, occhi su Diallo: "L’ho trovato in condizione"

Il Ravenna anticipa oggi, alle 17, al Benelli, il match casalingo contro il San Donnino (arbitro Picardi di Viareggio; biglietti da 10 a 30 euro; diretta su youtube a 2,99€), valevole per la penultima giornata d’andata. Mercoledì si replicherà a Imola, prima del sipario sulla prima parte della stagione. Il Ravenna è primo della classe con 30 punti. Nonostante i 3 pareggi consecutivi a reti bianche, la leadership – ora +1 sulla Victor San Marino e +3 su Lentigione e Corticella – è salva. Il San Donnino è ultimo con 10 punti e ha la peggior difesa del girone D con 28 reti incassate. Lontano da casa, ha evitato il ko solo 2 volte, a Imola e a Sant’Angelo Lodigiano, nell’ultima trasferta effettuata. Si tratta a tutti gli effetti di un testacoda, il 2° consecutivo dopo quello di domenica scorsa a Certaldo, ma mister Gadda continua a diffidare da questa etichetta: "In questo campionato, non ci sono squadre materasso. Lo avevo detto in anticipo e lo abbiamo capito a Certaldo. Anche l’ultima della classe ha giocatori di categoria e propone un impianto di gioco organizzato". La vera novità del match odierno è Cherif Diallo, ultimo acquisto del club giallorosso, arrivato martedì per rinforzare e completare il reparto avanzato. L’attaccante liberiano partirà dalla panchina, ma la staffetta è già nell’ordine delle cose. Poi, il debutto da titolare è probabile che avverrà mercoledì a Imola. "L’ho trovato in condizione – ha commentato mister Gadda – anche perché, alla Clivense, ha giocato sempre. Ha mostrato grande entusiasmo. È un profilo importante per il nostro reparto avanzato. Si tratta di un giocatore di gamba, molto potente, ha accelerazione e progressione, e vede la porta". Il tecnico giallorosso non è preoccupato per il ‘filotto’ di pareggi consecutivi ("In un campionato può starci"). Pavesi e Rrapaj hanno recuperato, ma non sono stati convocati per precauzione. I baby Zattini e Paccagnini sono ancora ko. Oltre Diallo, buone notizie anche per Campagna, che ha scontato il turno di squalifica e pure il problema fisico al polpaccio. La formazione è praticamente fatta. L’unico ballottaggio è sulla mediana: Sare o Alluci? La probabile formazione (5-3-2): Cordaro; Mancini, Agnelli, Esposito, Magnanini, Marino; Campagna, Nappello, Alluci; Sabbatani, Tirelli.