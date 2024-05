Ravenna regolarmente in campo. Per la Lega i playoff vanno giocati

Alla fine, si gioca. Lo ha deciso la Lnd. Il ricorso del Forlì al Collegio di garanzia del Coni verrà discusso nel merito solo nei prossimi giorni, secondo il calendario stabilito dallo stesso Coni. Ma intanto, la Lnd, decidendo di... non decidere, ovvero non bloccando poule scudetto e playoff, ha implicitamente lasciato intendere di essere sicura di stare dalla parte della ragione, forte anche delle due sentenze dei giudici federali. Secondo la giustizia della Federcalcio infatti, la posizione del carpigiano Cecotti è regolare. Dunque, si gioca. Evidentemente, il rischio che il Collegio di garanzia del Coni possa ribaltare le decisioni di Giudice sportivo e Corte d’appello, ed imporre una mezza rivoluzione al girone D, non è stato nemmeno preso in considerazione. Per questo motivo, la macchina organizzativa per la semifinale playoff di domani, alle 16, al Benelli, contro il Lentigione, è partita in ritardo. La prevendita dei biglietti, ad esempio, è iniziata ieri pomeriggio, online su vivaticket.it e nei punti vendita tradizionali (bar Revenge e Desiderando Viaggiare). Nel ricordare che gli abbonamenti non sono validi, questi i prezzi al netto dei diritti: tribuna Corvetta 25 euro; tribuna laterale 15; parterre 12; curva Mero 8; U14 in abbinamento ad un adulto 1 euro; studenti 5 euro in curva o parterre. Domenica, le biglietterie del Benelli apriranno alle 14, e i prezzi praticati saranno invece tribuna Corvetta 30 euro; tribuna laterale 18; parterre 15; curva Mero 10. Dopo una settimana di tiramolla giudiziario, il calcio giocato torna così ad essere protagonista. Il Ravenna, che 7 giorni fa aveva battuto 2-0 l’Imolese, si riaffaccia ai playoff di serie D a distanza di due anni dalla finale (che si era guadagnato battendo 4-0 il Carpi in semifinale) persa 0-2 in casa proprio contro il Lentigione di mister Serpini. Lentigione che fu abile a beffare i giallorossi con 2 reti in zona Cesarini, firmate nella ripresa da Esposito (43’) e Sala (47’). Anche l’anno scorso, la formazione reggiana regalò un grosso dispiacere al Ravenna.

All’ultima giornata di ‘regular season’, un gol di Formato permise al Lentigione di espugnare di nuovo il Benelli, negando di fatto ai giallorossi l’accesso ai playoff. Ora, la possibilità della rivincita è servita, anche se ci sarà da tenere d’occhio lo stesso Formato, autore di 15 reti nella stagione in corso. Sul fronte del ‘campo’, mister Gadda è costretto a sfogliare la margherita. Il difensore centrale Esposito è squalificato e, dopo 34 partite consecutive giocate da titolare (ed appena 2 sostituzioni avute), dovrà guardare i compagni dalla tribuna. A sostituirlo sarà con tutta probabilità Boccardi. Gadda dovrà rinunciare probabilmente anche a Nappello, che si è ripreso dal problema muscolare, ma che ha lavorato a parte in questi giorni, al pari di Magnanini. Chi invece potrebbe avere qualche chance di essere utilizzato è Mancini, che ha smaltito gli acciacchi fisici. Cambiano infine gli orari (dalle 13 alle 19.15 di domenica) delle limitazioni al traffico, e ai divieti di vendita e consumazione di bevande alcoliche e in contenitori di vetro.