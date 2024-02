Ravenna, rientra Alluci: "Non è un match decisivo"

È un Ravenna in cerca della continuità perduta, quello che oggi pomeriggio al ‘Guazzelli’ di Riozzo, frazione di Cerro al Lambro in provincia di Milano (fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Dini di Città di Castello, ingresso a 12 euro, diretta web in chiaro sulla pagina fb del club di casa), rende visita al Sangiuliano City, 8° a quota 34, a -8 dalla zona playoff. I giallorossi, primi della classe a quota 46, con 3 punti di margine sul Carpi e 4 sul terzetto Corticella-Forl-Victor San Marino, vengono da un mese col freno a mano tirato (4 punti nelle ultime 4 giornate e 2 ko nelle ultime 3). L’andamento lento ha impedito alla squadra di mister Gadda di mollare gli ormeggi, ma non di mantenere comunque salda la vetta. Gli avvoltoi girano minacciosi ed il campionato ha tutta l’aria di entrare nel vivo. Il match col Sangiuliano City diventa di cartello, anche in considerazione del ‘vistoso’ ruolino di marcia dei padroni di casa, in serie utile da 9 turni e reduci da 3 vittorie consecutive contro Forlì, Victor San Marino e Certaldo, ironia del destino, proprio 3 degli avversari con cui il Ravenna, all’andata, non ha vinto.

Sul momento di flessione, mister Gadda è parso sereno: "Può essere che stiamo attraversando un momento di difficoltà. È una cosa naturale nel corso di un campionato. Lo stiamo gestendo bene. Affrontiamo un avversario in grande salute, una delle più forti in questo momento. Sappiamo che sarà un impegno difficile, ma andiamo a giocarcela, consapevoli che non è una partita decisiva; ne rimarranno altre 10 alla fine. Dobbiamo essere contenti e orgogliosi di essere in vetta alla classifica". Massimo Gadda ha parlato anche degli avversari: "Il Sangiuliano ha una rosa importante. Salzano, Bruzzone e Cogliati, Qeros sono giocatori di grande esperienza, anche in categoria superiore. Rispetto al match di andata ci saranno 7 novità. La squadra era partita malissimo, poi si è ripresa ed ora è alla pari di tutte quelle che stanno lì davanti".

Posto che Sabbatani e Diallo – ovvero i due ‘centravanti di sfondamento’ della rosa – mancheranno entrambi per squalifica, sono in cantiere alcune modifiche, sia tecniche che tattiche. In difesa rientra Agnelli per Boccardi, ma potrebbe essere di nuovo il turno anche di Spezzano. La novità più sostanziosa è tuttavia centrocampo dove torna Alluci. In base anche alle condizioni del campo (annunciato lento per le piogge degli ultimi giorni), il tecnico giallorosso deciderà a chi rinunciare, fra Campagna, Rrapaj e Nappello. In attacco, fiducia rinnovata alla coppia Pavesi-Tirelli, che ha tirato la carretta per quasi tutto il girone di andata, con Varriale come unica alternativa da sfruttare in corso d’opera. La probabile formazione (5-3-2): Cordaro; Mancini, Agnelli, Esposito, Magnanini, Marino; Rrapaj, Alluci, Campagna; Tirelli, Pavesi.