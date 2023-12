Ravenna, Sare non è al top: "Possiamo battere tutti"

Nell’emergenza indotta da infortuni e squalifiche, è tornato utile anche il contributo di Aziz Sare. Contro il Progresso, mister Gadda ha dovuto rinunciare a Rrapaj e Nappello, e poi, in corso d’opera, anche a Campagna. In un centrocampo ridisegnato per esigenze di copione, ha dunque trovato spazio anche il ventiduenne mediano originario del Burkina Faso: "Nel primo tempo, dovevamo prendere maggiormente le misure su Selleri, che si è mosso molto bene. Alluci, Campagna e il sottoscritto abbiamo faticato un po’ in avvio a trovare la quadratura del cerchio, poi però, anche grazie alle indicazioni del mister, ci siamo raccapezzati, riuscendo a venirne fuori. Abbiamo creato diverse opportunità, soprattutto nella ripresa. Il rammarico per non aver portato a casa la vittoria c’è, perché abbiamo confezionato diverse occasioni, senza però essere capaci di concretizzare". Con lo 0-0 di domenica (il secondo consecutivo dopo quello di Forlì), il Ravenna ha leggermente frenato la marcia, anche se poi, il margine di 2 punti sulle inseguitrici, è rimasto intatto: "Il dispiacere per non aver vinto di fronte ai nostri tifosi – ha proseguito Sare – è evidente, ma noi guardiamo anche i lati positivi: non abbiamo perso e non abbiamo subìto gol, senza dimenticare che siamo sempre e comunque là davanti". Il centrocampista giallorosso, schierato titolare per la seconda volta dopo Agliana, non è ancora al top.

"Sto iniziando a trovare la migliore condizione fisica. Venendo da un anno ‘fermo’, non è facile, ma, con l’aiuto dei compagni e, soprattutto, del mister, sono sulla strada giusta. Dove potremo arrivare? Credo in questa squadra. Siamo in grado di mettere in difficoltà chiunque. In questo momento è davvero tosta affrontare questo Ravenna. Lo dimostriamo in campo. Basta vedere la voglia che ci mettiamo e l’aiuto che ci diamo, reciprocamente. Anche nei contrasti siamo molto determinati. Contro il Progresso è stata una partita tosta. Abbiamo affrontato un avversario che, in trasferta, va molto forte. In ogni caso, noi abbiamo tenuto botta e abbiamo anche creato tanto. Sì, c’è l’amarezza di non aver portato a casa i 3 punti, però siamo comunque consapevoli di esserci. Speriamo di tornare alla vittoria domenica a Certaldo".