Ravenna, sognare è lecito. Diallo in campo dall’inizio

Il Ravenna chiude oggi pomeriggio a Imola (stadio ‘Galli’, fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Aldi di Lanciano) le fatiche dell’andata. Ai giallorossi, primi della classe a quota 33, con 3 punti di margine sulla Victor San Marino (che ha vinto lo scontro diretto), basta un pareggio per appuntarsi al petto il titolo di campione d’inverno. Il titolo è ovviamente platonico, ma anche beneaugurante. Nella storia recente del calcio ravennate infatti, altre 4 volte il Ravenna ha terminato al 1° posto l’andata, ed è finita sempre in gloria. Nel 95-96 arrivò la promozione in B con mister Rumignani (Gadda era uno degli alfieri); nel 2001-02 fu conquistata la promozione in D con mister Zarattoni; nel 2002-03, giunse il salto in C2 con Gadda allenatore; nel 2012-13 fu mister Affatigato a firmare lo sbarco in Eccellenza. È sufficiente un pareggio oggi a Imola, ma l’occasione per allungare, e per chiudere in bellezza il 2023, è troppo ghiotta per non puntare al bersaglio grosso. Tanto più che l’Imolese – 8° a quota 24, con un punto di penalizzazione – è in crisi nera, reduce da 4 ko consecutivi, dopo 11 risultati utili di fila. Rispetto al 4-0 rifilato domenica al ‘Benelli’ al Borgo San Donnino, mister Gadda ha in animo un discreto turnover.

Rientrano Rrapaj e Pavesi, ma solo per la panchina; inutile rischiarli prima della sosta. Magnanini è infortunato (squalificato Varriale). Al suo posto è confermato Gobbo. Dalla linea difensiva esce anche l’esterno destro Mancini, non al meglio. Il sostituto sarà Agnelli, che scala dal centro, lasciando la posizione a Spezzano. Novità anche a centrocampo, con la maglia da titolare assegnata a Sare. Ma, le luci, saranno tutte al centro dell’attacco per il debutto da titolare di Diallo (già in gol da subentrante contro il Borgo San Donnino) al fianco di Tirelli. "Il titolo di campione d’inverno – ha commentato mister Gadda – è platonico, ma è pur sempre un bella soddisfazione. I tifosi devono sognare; noi siamo ambiziosi, ma coi piedi per terra. Non inganni dunque il momento che sta attraversando l’Imolese, perché ha giocatori di spessore come Rizzi e l’ex Raffini". La formazione del Ravenna (5-3-2): Cordaro; Agnelli, Spezzano, Esposito, Gobbo, Marino; Sare, Nappello, Campagna; Tirelli, Diallo.