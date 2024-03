Ravenna Torna Nappello, ma occhio a Saporetti

È un Ravenna col morale tornato finalmente alto, quello che sta ultimando la preparazione in vista del big match di domenica al ‘Cabassi’ di Carpi, contro la più immediata delle inseguitrici, vice capolista a -1. Ed è un Ravenna – a 8 turni dalla fine della regular season – consapevole, fra le altre cose, di essere tornato padrone del proprio destino. I giallorossi sono in vetta alla classifica dalla quarta giornata (in condominio con la Sammaurese) e in solitaria dalla quinta. Per una sola giornata, la nona, la Victor San Marino ha superato il Ravenna di un punto, poi la formazione di mister Gadda ha viaggiato spedita, maturando un vantaggio oscillante fra il +2 e il +4. Il tutto, ovviamente, da outsider, ovvero come sorpresa. Il valore degli avversari più accreditati, a parte il San Giuliano City che si è perso per strada, è venuto fuori nel girone di ritorno. Il Forlì, che due settimane fa aveva raggiunto i ravennati in vetta, alla quinta di ritorno aveva 7 punti di ritardo, che erano stati addirittura 9 alla tredicesima. Il Carpi invece è stato anche a -11 alla seconda di ritorno (Ravenna capolista con 42; carpigiani al 6° posto con 31). L’ultimo sussulto, la formazione giallorossa l’ha avuto alla quinta di ritorno, dopo la vittoria corsara di Bologna contro il Corticella. Quel successo, propiziato anche dall’unico rigore finora concesso, portò il Ravenna a +4 sulla Victor San Marino e a + 6 sul Carpi. I 2 punti racimolati nelle successive 3 gare, hanno contribuito a rimescolare le carte, determinando l’attuale situazione: Ravenna 51; Carpi 50; Forlì 49; Lentigione e Victor San Marino 47. I temi tattici del match di domenica? Sono già di dominio pubblico. Nel Ravenna mancherà il bomber Tirelli, capocannoniere giallorosso con 11 reti. L’ammonizione (evitabilissima) contro l’Aglianese, costringerà il ventunenne attaccante bresciano ad un turno di squalifica per somma di sanzioni. Forfait anche per il secondo portiere Rossi, appiedato per 5 turni dopo l’espulsione per proteste, e in attesa del ricorso.

Da squalifica rientra tuttavia Nappello, che consentirà di tornare ad uno schieramento tattico tradizionale e ampiamente collaudato. In attacco, ci sarà da scegliere la spalla di Diallo, fra Sabbatani, Pavesi e Varriale. Fra gli ospiti, che all’andata al Benelli persero 3-0, fari puntati ovviamente su Saporetti, attesissimo grande ex, autore di 19 reti (5 su rigore), che gli valgono il titolo di capocannoniere del girone D. Nel frattempo procede la prevendita per il settore ospiti. Ieri pomeriggio è stata varcata la soglia dei 215 biglietti, e cioè poco meno della metà del disponibile.