Ravenna, trasferta per pochi. L’attacco sarà in emergenza

Quaranta, non uno di più. Il Ravenna gioca domani a Riozzo, contro il Sangiuliano City. E il problema diventa la capienza del settore ospiti. Anzi, in verità, il problema diventa l’organizzazione dell’evento, oltre a qualche perplessità sul fronte della gestione dell’ordine pubblico. Il club milanese ha il proprio impianto in via di ristrutturazione e dunque ha scelto il ‘Guazzelli’ di Riozzo per le gare interne. Nonostante l’impianto abbia una capienza di 400 posti (invece di 1.000, come da regolamento), la Lnd ha concesso una deroga. Il regolamento dice anche che il 10% della capienza va destinata agli ospiti. Ecco spiegati i 40 tagliandi messi a disposizione, appunto, nel settore ospiti, acquistabili esclusivamente domani ai botteghini. Tifosi e sportivi giallorossi si sono comunque organizzati da tempo per la trasferta, predisponendo anche un pullman al seguito. Non è escluso che i ravennati in grado di raggiungere Riozzo, possano essere più di 40. Dal club milanese, e di riflesso da via della Lirica, hanno tuttavia confermato che non sarà vietato acquistare biglietti per il settore di tribuna. Tra l’altro, il prezzo è ‘unico’ per tutti, e fissato in 12 euro. Il match verrà comunque trasmesso in diretta della pagina Facebook del Sangiuliano.

Restano però alcune perplessità, soprattutto in considerazione del precedente dell’andata, quando, il pullman dei tifosi ospiti, fu lasciato transitare senza problemi da via Cassino, mettendo in moto tutti i disordini che portarono un ultras giallorosso a lanciare una bottiglia contro il torpedone ‘avversario’, mandando in frantumi un vetro. Da quel giorno, per le gare casalinghe del Ravenna, vengono adottate misure di sicurezza straordinarie, anche sproporzionate, per evitare che le tifoserie ospiti (che spesso non ci sono) vengano in contatto coi locali. Domani a Riozzo, invece, i ravennati al seguito saranno liberi di scegliere il settore e di mischiarsi coi locali. Tanto più che il prezzo del biglietto è uguale. Prima della partenza per il ritiro milanese, la truppa giallorossa sosterrà la rifinitura oggi dalle 10 alle 11.30. Per la gara di domani, contro una delle squadre più in forma del girone D (9 risultati utili consecutivi e 3 vittorie di fila), mister Gadda dovrà rinunciare solo agli squalificati Sabbatani e Diallo.