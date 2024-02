Ravenna, ufficiale Liso. Col Corticella tanti assenti

L’arrivo del difensore Giuseppe Liso e l’antivigilia del big match esterno col Corticella. Sono questi i temi caldi nel clan giallorosso. Il Ravenna ha annunciato ieri – giorno di chiusura del mercato di riparazione – il completamento della rosa, trovando l’alter ego di Marino per la fascia destra. Giuseppe Liso, ha firmato l’accordo col club di via della Lirica e, subito, si è messo a disposizione di mister Gadda per l’allenamento pomeridiano. Liso, difensore esterno classe 2005 di proprietà del Bari, da cui è giunto in prestito, arriva dalla Pianese, capolista nel girone E, dove ha giocato 7 partite, di cui 2 da titolare. Il ds Grammatica, incassato il no del Venezia per Marrone (il club lagunare ha un ‘ban’ da parte dell’Uefa e non può operare sul mercato), ha immediatamente virato sul ‘piano B’, e lo ha strappato alla concorrenza del Potenza. "L’impatto con la nuova realtà del Ravenna – ha commentato Liso, ieri sera dopo aver sostenuto il primo allenamento coi nuovi compagni di squadra – è stato ottimo. Il Ravenna è una buona squadra. So che posso fare bene in un piazza così importante. Ci sono tutti i presupposti per qualcosa di positivo. La società mi ha messo a disposizione tutto fin dal primo momento".

Barese del capoluogo, nella prima parte della scorsa stagione Liso ha fatto parte della rosa del Vado in serie D, poi è stato dirottato al Monopoli, dove ha giocato in Primavera 2, prima del debutto in serie D di quest’anno con la Pianese: "Nasco come terzino destro, ma ho giocato anche come ‘quarto’ di centrocampo e pure come ‘quinto’. I miei punti di forza sono la corsa e la gestione della palla. Dal punto di vista fisico sto bene e sono allenato. Mi candido per un posto nella lista dei convocati per il match di domenica contro il Corticella". Nel frattempo va preparata la trasferta al ‘Biavati’ di Bologna, nel fortino del Corticella, rivelazione della passata stagione (dopo il 5° posto in regular season, vinse i playoff eliminando Pistoiese e Carpi), e grande protagonista anche in quella in corso (3° posto a -4 dal Ravenna capolista e a -3 dalla Victor San Marino). I giallorossi devono cancellare il ko casalingo contro il Fanfulla, contando sul sostegno dei propri tifosi, annunciati in massa al seguito.

Il club bolognese ha fatto sapere che i biglietti (in vendita a 12 euro) saranno disponibili domenica, direttamente alla biglietteria dello stadio. Oltre a mister Gadda, squalificato per un turno dal giudice sportivo, mancheranno per lo stesso motivo anche Campagna (una giornata) e Sabbatani (3). A centrocampo, sulla mediana, si profila dunque il ritorno di Alluci, che già si era fatto trovare pronto nelle 3 gare consecutive in cui Nappello aveva marcato visita. Lo scorso anno, il Corticella vinse sia all’andata (1-3 al Benelli, quando, nel passaggio di consegne fra Serpini e Gadda, in panchina andò Camanzi), sia al ritorno (1-0). Quest’anno invece, all’andata, la punizione di Nappello e la doppietta di Tirelli, sono state determinanti per il 3-0 finale.