Ravenna, vietato sbagliare. Pavesi out per infortunio

Ravenna-Mezzolara di domani pomeriggio al Benelli è una partita ad alto rischio. Lo dirà oggi mister Gadda nella conferenza stampa dell’ora di pranzo, nella consolidata retorica che normalmente anima i pre partita, anche quelli contro la quartultima in classifica. Ma intanto, un po’ più a sorpresa, lo hanno detto ieri le forze dell’ordine. Ravenna-Mezzolara è stata classificata, appunto, una partita ad alto rischio. Con tutte le conseguenti prescrizioni del caso. Nonostante il club che è espressione della frazione più popolosa (1.900 abitanti) del Comune di Budrio, non abbia una tifoseria organizzata, la questura ha predisposto lo stesso servizio d’ordine della precedente sfida casalinga contro il Carpi, che pure aveva portato in curva ospiti 137 tifosi. Servizio d’ordine peraltro (divieto di somministrazione di bevande alcoliche e, soprattutto, limitazioni al traffico) che, a memoria, non si ricordavano nemmeno per i derby – quelli sì ad alto rischio – col Cesena. Di fatto dunque, domani, dalle 11.30 alle 17.45, il quartiere Stadio tornerà ad essere blindato per un match che porterà sugli spalti 1.500 spettatori, tutti ravennati. La prevendita chiude stasera alle 19.

Per quell’ora, sapremo se qualche temerario tifoso del Mezzolara avrà acquistato il tagliando per il settore ospiti. Diversamente, la curva sud non aprirà nemmeno i battenti. Così a naso, a preoccupare di più sarà la mina vagante costituita dagli undici giocatori che scenderanno in campo in maglia biancoazzurra. Sottovalutare il Mezzolara, che propone numeri ampiamente ‘critici’ (5 sconfitte consecutive, un solo punto racimolato nelle ultime 8 giornate, e un solo gol segnato nelle ultime 7 gare), sarebbe infatti l’errore più grande.

Sconcertante, e per certi versi inspiegabile, è il cammino dei felsinei, che – dopo l’eliminazione 8-9 ai rigori al turno preliminare di Coppa Italia, in casa, proprio contro il Ravenna – hanno iniziato alla grande il campionato con 3 vittorie consecutive, senza subire reti, contro Imolese, Certaldo e Prato. Dopodiché, il blackout, che ha avuto il picco nello 0-4 di sette giorni fa, in casa contro il Carpi. Per la sfida di domani, mister Gadda dovrà rinunciare allo squalificato Magnanini (appiedato per 3 turni dal giudice sportivo dopo l’espulsione di San Mauro Pascoli) e all’infortunato Pavesi (problema muscolare da rivalutare a inizio settimana con un ulteriore consulto medico). Posto che Sabbatani si è guadagnato sul campo la conferma del posto da attaccante al fianco di Tirelli, il tecnico giallorosso deciderà dopo la rifinitura di stamattina come rimpiazzare Magnanini, anche se l’orientamento più accreditato sembra essere quello di ridare fiducia a Gobbo.