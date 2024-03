Ravenna "Vinciamo per ringraziare i tifosi"

"A nome di tutti, ringrazio pubblicamente la gente che, domenica scorsa, ci ha seguito a Carpi e che poi, nonostante la sconfitta in una partita importantissima, ci ha accolto con cori di incitamento al rientro a Ravenna. Credo sia una cosa bella e gratificante. È chiaro che, l’unico vero modo per ringraziare tutti, è fare una grande partita contro la Sammaurese".

Cambiando un po’ l’ordine del ‘protocollo’ pre partita, Massimo Gadda ha preso la parola in autonomia, ieri mattina dopo la rifinitura, in occasione della conferenza stampa di presentazione del match odierno contro la Sammaurese. La formazione giallorossa – scivolata al 3° posto a -2 dal Carpi e a -1 dal Forlì – riprende dunque dal ‘Benelli’ (fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Acquafredda di Molfetta; biglietti da 10 a 30 euro; diretta su youtube a 2,99€; quartiere stadio come al solito blindato dalle 11.30 alle 17.45) lo sprint finale dopo aver perso la testa della classifica. Il tecnico del Ravenna perde Rrapaj e Marino per squalifica, ma recupera il bomber Tirelli, che ha saldato il debito con la giustizia sportiva, e che potrà tornare a muovere la classifica marcatori dopo gli 11 gol finora realizzati. Al centro della difesa, dove Spezzano è ancora ko, è annunciato l’avvicendamento fra Agnelli e Boccardi. Sulla fascia, dove c’è l’obbligo del 2005 per sostituire Marino, il ballottaggio è fra il debuttante Liso e Calandrini, già utilizzato da titolare nello 0-0 casalingo col Progresso. Di sicuro, la Sammaurese – che ha appena interrotto una serie di 4 ko consecutivi grazie al pareggio 1-1 col Lentigione – salirà al Benelli per fare risultato. I pascoliani (tredicesimi a quota 32 in condominio con la Pistoiese) sono in zona playout, e lottano per evitare lo spareggio salvezza. All’andata, i giallorossi espugnarono il ‘Macrelli’ grazie alle reti di Sabbatani e Alluci.

"Dobbiamo cercare di riprenderci subito – ha commentato Gadda – e non sarà semplice. Al di là della classifica, la Sammaurese ha dei valori. I punti sono importanti per tutti. Dovremo essere bravi ad interpretare bene la gara, mantenendo la concentrazione sulla partita e pensando a giocare bene". Il tecnico giallorosso ha poi fatto una proiezione legata al calendario e alle ultime 7 giornate di ‘regular season’: "C’è grandissimo equilibrio in questo campionato. Fra le prime e quelle che stanno dietro, la differenza non è tantissima. A maggior ragione, adesso che si va verso la fine, l’obiettivo che una squadra ha, può fare la differenza. Dunque, a questo punto della stagione, è inutile guardare il calendario. Non esiste un calendario facile o un calendario difficile. Finora, abbiamo disputato un grande campionato, ma, partite facili, non ne abbiamo giocate, nemmeno quando abbiamo vinto con 3 o 4 gol di scarto".

La probabile formazione (5-3-2): Cordaro, Mancini, Boccardi, Esposito, Magnanini, Calandrini (Liso), Alluci, Nappello, Campagna; Tirelli, Diallo.