Rbr, Tassinari resta ai box. Ma il rientro è più vicino

Andrea Tassinari è ancora fermo ai box ma la condizione del suo polpaccio è in netto miglioramento. La squadra si sta allenando in vista dell’inizio dei playoff e le due settimane di stop per una volta aiutano. Se la postseason avesse avuto inizio in questo weekend, le chance di vedere ‘Tasso’ in campo sarebbero state nettamente minori, ma con ancora una settimana davanti c’è ottimismo per un pieno recupero. Per il play titolare di Rbr, un’infezione al polpaccio lontana ormai una settimana che inizialmente aveva provocato anche complicanze vascolari venose. Adesso è in forte miglioramento, ma ancora fermo. Difficile immaginare il giorno del rientro, ma gara1 non dovrebbe essere in dubbio.

In sua assenza, a Milano, Grande è rientrato in quintetto e Anumba è partito dalla panchina, con Scarponi tra i primi cinque. Il suo rientro dovrebbe rimescolare le carte e portare alla situazione precedente, al netto di accoppiamenti e valutazioni dello staff tecnico sulla sfida con la Real Sebastiani Rieti. Intanto la tifoseria organizzata si mobilita per seguire la squadra al PalaSojourner in occasione di gara1 di sabato 4 maggio e gara2 di lunedì 6 (per entrambe le partite palla a due alle 21). Il Barrio organizza pullman e c’è da esser certi che il sostegno dei supporter non mancherà in questa trasferta. In vista di giovedì 9 maggio, giorno di gara3 al Flaminio, la società ricorda che gli abbonamenti non sono più validi. Gli abbonati avranno diritto di prelazione sul posto fino a martedì 30 aprile. I tagliandi del match sono acquistabili alla sede del Flaminio (9-12.30), o alle tabaccherie Pruccoli e Millennium. Dal 1° maggio ogni posto non prelazionato sarà acquistabile da chiunque. I prezzi: non numerato 14 euro (abbonato 10), poltrone rosse 25 euro (abbonato 18), poltrone bianche 35 euro (abbonato 25), parterre 50 euro (abbonato 40).

Loriano Zannoni