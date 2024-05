Real Cerretese ci crede. La vittoria a tutti i costi

Sarà I Giardinetti di Lamporecchio ad ospitare la finale play-off del girone A di Promozione tra Real Cerretese e Pietrasanta. Senza dubbio la sfida più attesa e più giusta per quanto visto durante la stagione regolare, in cui fino all’ultima giornata entrambe hanno conteso la promozione diretta al Viareggio, chiudendo poi appaiate a 60 punti. Soltanto il miglior bilancio negli scontri diretti (vittoria 2-1 al Palatresi di Cerreto Guidi e pareggio per 1-1 in casa) ha quindi permesso al Pietrasanta di essere secondo davanti ai ‘medicei’. Posizione che rischia di diventare determinante perché visto il regolamento i biancoverdi sono costretti a vincere per accedere al quadrangolare finale di spareggio tra le vincenti dei play-off dei tre gironi di Promozione e la vincente della Coppa Italia di Categoria, l’Antella. In caso di parità anche dopo gli eventuali tempi supplementari sarebbero infatti i versiliesi ad andare avanti. La Real Cerretese arriva a questo atto finale dopo aver dilagato 4-0 sul Casalguidi, mentre il Pietrasanta ha piegato di misura la Lunigiana Pontremolese. I numeri incoronano la Real Cerretese come miglior squadra del girone in quanto miglior attacco (56 gol fatti) e difesa meno perforata (23 reti subite), ma nella seconda parte di stagione il Pietrasanta è stato un rullo compressore con 39 punti in 18 gare, che gli hanno permesso di risalire dall’undicesimo al secondo posto. Sfida nella sfida quella tra i due bomber delle due squadre, rispettivamente capocannoniere e vice del girone, Bouhafa della Real Cerretese con 19 centri e Mengali del Pietrasanta con 17 gol. In casa cerretese, però, anche gli altri due componenti del tridente, Melani e Fedi, sono andati in doppia cifra (10 segnature ciascuno), con quest’ultimo particolarmente in forma come testimoniano le sei reti nelle ultime sette partite. Mister Petroni conta di recuperare anche Mordagà in difesa, mentre per il resto dovrebbe avere tutti a disposizione. La vincente, come detto, si qualificherà poi per il quadrangolare finale con Antella, San Miniato Basso (ha perso lo spareggio per la promozione diretta contro la Sestese nel girone B) e chi prevarrà tra Sansovino e Grassina (finale play-off del raggruppamento C). Si.Ci.