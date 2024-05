Real Cerretese, il sogno Eccellenza va avanti. La finale passa dalla sfida contro l’Antella

Prosegue il sogno Eccellenza della Real Cerretese, che oggi alle 16 ad Agliana affronterà l’Antella in una delle due semifinali del quadrangolare conclusivo dei play-off di Promozione. Nell’altra gara di fronte San Miniato Basso, secondo nel girone B e qualificato a questa fase senza passare dai play-off di girone per l’ampio vantaggio sulla terza classificata, e Grassina, vincitrice invece dei play-off del raggruppamento C. La Real Cerretese è invece approdata a questa sfida ‘emergendo’ dai play-off del girone A dove ha battuto Casalguidi e Pietrasanta, mentre il merito dell’Antella è stato quello di vincere la fase regionale della Coppa Italia di categoria, battendo 1-0 ai supplementari il Centro Storico Lebowski. Antella che, dopo aver sfiorato la promozione lo scorso anno (seconda a meno uno dall’Audax Rufina e poi sconfitta nella semifinale play-off dall’Affrico), in campionato ha invece mancato l’accesso ai play-off chiudendo sesta con 41 punti, anche se al momento della finale di coppa era ancora in piena corsa. Una sfida che, quindi, sulla carta vede partire favoriti i biancoverdi ‘medicei’ che nella stagione regolare hanno perso solo 4 volte risultando con 56 reti fatte il secondo miglior attacco dell’intera categoria dietro al San Miniato Basso (64). Al contrario l’Antella ha sicuramente nella tenuta difensiva la sua arma migliore, come testimoniano i 24 gol subiti, seconda miglior difesa del proprio raggruppamento.

Gli stessi incassati da Michelotti e compagni considerando anche le due gare di play-off, dove i cerretesi hanno subito una sola rete, facendosela per altro da soli. L’uomo da temere maggiormente per la squadra di Petroni è sicuramente Santucci, autore di fin qui di 8 reti, tre in più di Tacconi e quattro dell’ex Castiglione, attaccante classe 1991 che con la maglia della Real Cerretese ha collezionato 6 gol in 20 presenze nella stagione 2021-‘22. Mister Petroni dovrebbe avere tutti a disposizione, potendo contare su tante soluzioni offensive, dalla vena realizzativa del tridente delle meraviglie Bouhafa-Fedi-Melani alle palle inattive con le capacità aeree delle sue torri. Insomma, vista l’alta posta in palio, è lecito attendersi una partita molto combattuta e, magari anche bloccata, almeno nella prima parte. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocheranno i supplementari ed eventualmente si calceranno anche i rigori. La vincente approderà quindi alla finale con in palio un posto in Eccellenza, mentre la perdente disputerà la finale per il terzo posto, importante per stabilire la graduatoria di merito in caso di eventuali ripescaggi. Entrambe queste ultime due sfide sono in programma domenica prossima sempre in campo neutro. Si.Ci.