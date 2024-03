Real e Falco da scintille

Con i campionati di Eccellenza e Promozione fermi per la sosta coincidente con il 60esimo Torneo delle Regioni che si svolge in Liguria da oggi a venerdì prossimo, in questo fine settimana si giocherà solo in Prima e Seconda categoria. In Prima categoria si scenderà in campo per la decima giornata. Sei gli anticipi odierni. Questo il programma di oggi (ore 15) e le relative designazioni arbitrali.

Athletico Tavullia-Pesaro Calcio. Si gioca al Comunale di Tavullia. I padroni di casa occupano in questo momento il quarto posto nella classifica generale e la terza piazza dei playoff, sono reduci dalla vittoria sul campo della Vadese. Il Pesaro Calcio è settimo in graduatoria (con 10 punti in meno del Tavullia e sette giorni fa ha ottenuto un pareggio casalingo contro il Peglio. È un derby e come tale sfugge, come spesso succede, al pronostico. Arbitro Marco Aquilanti di Jesi.

Mercatellese-Maior. Match tra due squadre posizionate nella zona pericolante (playout) divise da 3 punti (Mercatellese 25 e Maior 22). "Gara difficile per noi – osserva alla vigilia il dirigente della Mercatellese Beppe Ugolini – in questo momento tutte e squadre per ragioni di classifica sono chiamate a fare risultato, lo stesso dicasi per la Maior e quindi sarà un bel match. Per oggi non avremo lo squalificato Filippo Manca e l’infortunato Cristian Gori, la squadra comunque è in salute, veniamo da quattro risultati utili e speriamo di continuare, siamo fiduciosi". Nella Maior mancherà gioco forza per squalifica Andrea Fossa. Arbitro Lorenzo Mancini di Ancona.

Nuova Real Metauro-Falco Acqualagna. "Partita ostica, come tutte da qui alla fine – sottolinea il diesse della Nuova Real Metauro (nella foto la squadra) Andrea Berloni –. La Falco è una squadra forte, costruita per un campionato di vertice. Noi abbiamo qualche acciaccato ma come sempre chi scenderà in campo darà il massimo per ottenere il risultato migliore. Siamo in ballo e vogliamo ballare fino in fondo con la filosofia del nostro bravo mister". Dalla parte della Falco il commento di presentazione del match è del trainer Mirco Bettelli: "Ancora un’altra partita difficile per noi in quanto andiamo ad affrontare una squadra molto forte e servirà una grande prestazione da parte dei ragazzi per poter raccogliere dei punti. Mi aspetto una partita importante da parte nostra". Si gioca sul campo sportivo comunale di San Lorenzo in Campo, via Zara. Arbitro Marco Di Rago di Macerata.

Peglio-Osteria Nuova. Il presidente dell’Osteria Nuova Luigi Cocchi così presenta questa partita: "Dopo la vittoria di sabato scorso in zona Cesarini, ci attende una bella sfida al Peglio contro una squadra che sta facendo molto bene e che è sempre difficile da affrontare, In palio c’è il quinto posto in classifica, sarà sicuramente una gara dove entrambe le squadre cercheranno di conquistare i tre punti". Assente per squalifica nel Peglio Giulio Santi Amantini. Arbitro Leonardo Cavallo di Pesaro.

Lunano-Usav Pisaurum. Quando i due poli si incontrano. "E’ la partita degli antipodi: in classifica: la prima contro ultima – spiega il diesse del Lunano Matteo Dominici – chi guarderà la classifica penserà sia una partita a senso unico, ma non sarà così assolutamente, l’Usav è comunque una buona squadra, molto ostica da affrontare, basti vedere il pareggio di sabato scorso contro il Montecalvo. Entrambe le formazioni lottano per degli obiettivi anche se opposti, sarà una lotta fino al fischio finale. Vorrei sfruttare l’occasione per fare un grandissimo in bocca al lupo al nostro capitano Mazzoli che venerdì è stato operato al Cotignola dal dottor Giorgio Ponzetto al tendine d’Achille lesionato nella gara contro il Piobbico, la speranza è quella di rivederti presto in campo capitano, siamo tutti con te!". Arbitro Antonio Raiola di Jesi. San Costanzo- Vadese. I padroni di casa (29 punti) occupano il nono posto nella classifica generale, la Vadese l’undicesima posizione (25 punti) a ridosso dei playout. Anche questa sarà una partita dove i giocatori non si risparmieranno al fine di superarsi. Squalificato nella Vadese Alessio Arcangeletti. Arbitro Brian Dattilo di Macerata.

Domani si giocheranno i restanti due match: A.Piobbico-S.Veneranda e Avis Montecalvo-Real Altofoglia.

Amedeo Pisciolini