Real Forte impantanato. Un pari che serve a poco

real forte querceta

0

san donato tavarnelle

0

REAL FORTE QUERCETA: Gatti, Maccabruni (32’ st Meucci), Giubbolini, Vietina, Tognarelli, Masi, Pecchia (35’ st Podestà), Giuliani, Pegollo, Michelucci (18’ st Advillari ); Flores Heatley (18’ st Scarpa, 41’ st Apolloni). All.: Francesco Buglio.

SAN DONATO TAVARNELLE: Manzari, Sichi, Belli, Videtta, Calamai, Chiti, Papalini (dal 21’ st Bocci ), Marianelli, Neri (dal 35’ st Petronelli ), Bellini (dal 35’ st Oitana ), Barazzetta (dal 21’ st Di Blasio ). All. Brachi.

Arbitro: Collier di Gallarate.

FORTE DEI MARMI – È un pareggio che serve poco al Real Forte Querceta. Perché, se è vero come dice Buglio a fine gara, "quando non si perde, è sempre positivo", per recuperare in classifica e puntare alla salvezza serve di più. Sia a livello di risultati che sul piano delle prestazioni. Lo 0-0 finale è lo specchio di una gara tutt’altro che memorabile e va bene soprattutto al San Donato Tavarnelle, a cui sta giovando la cura Marco Brachi: da quando l’ex allenatore del Real Forte si è seduto sulla panchina dei fiorentini, sono arrivati tre risultati positivi e nessuna rete subita. Niente di esaltante, sia chiaro, ma il giusto ritmo per evitare di essere risucchiati nella zona rossa della classifica.

Il Real Forte Querceta invece avrebbe bisogno di una scossa che ancora tarda ad arrivare: contro il San Donato Tavarnelle, Buglio rinuncia al tridente, lasciando in panchina Podestà (a cui saranno riservati solo pochi minuti nel finale). In difesa si rivede Maccabruni mentre Pecchia scala a centrocampo. Il Real Forte Querceta parte forte e sfiora il vantaggio prima con un colpo di testa di Masi e poi con un sinistro dal limite di Michelucci. La pioggia e il campo pesante non facilitano le operazioni e, col passare dei minuti, sale di tono il San Donato Tavarnelle: spunto di Barazzatta sulla sinistra, Marianelli trova a centro area Bellini, bravo Gatti a rifugiarsi in corner di piede.

Nella ripresa il Real Forte Querceta accusa la stanchezza e, come era già successo una settimana fa contro il GhiviBorgo, non riesce più a essere incisivo. Il San Donato Tavarnelle mette il muso fuori e a metà tempo colpisce il palo con un sinistro di Neri. Poco più tardi Bellini scuote l’esterno della rete su punizione. Ci si avvia verso uno scialbo pareggio ma nei minuti di recupero entrambe le squadre hanno la possibilità di andare avanti: prima è il San Donato Tavarnelle con un altro neo entrato (Oitana) a sfiorare il gol (decisivo Gatti), poi è il Real Forte Querceta che si guadagna una punizione dal limite ma Giuliani spedisce alto.

Michele Nardini