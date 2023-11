Real Forte Impresa sfiorata con la capolista

FORTE DEI MARMI – Non è bastata la splendida doppietta di Scarpa. Non è bastato giocare alla pari con la capolista per larghi tratti della gara. Il Real Forte Querceta esce sconfitto dalla proibitiva sfida con la Pianese, punito da tre reti subite su palla inattiva. Decisiva la rete nel finale di Lo Porto dopo che, nel primo tempo, due prodezze di Scarpa avevano pareggiato l’immediata doppietta di Mignani. Finisce 2-3, per i versiliesi arrivano segnali positivi anche se la striscia di risultati negativi non si ferma. Con questo spirito però la salvezza non è poi così un’ipotesi remota.

Buglio ridisegna la squadra, tornando alla difesa a tre e cambiando gli interpreti in tutti i reparti. L’avvio è horror. Secondo minuto di gioco, calcio d’angolo dalla destra, Lo Porto salta senza opposizione a centro area, Gatti compie un miracolo ma sulla ribattuta Mignani anticipa tutti e deposita in rete. Nove minuti e sono due: azione fotocopia, con un altro angolo dalla destra, Mignani anticipa Maccabruni sul secondo palo e fa doppietta. La fotografia della prima mezz’ora Real è un tiraccio di Purro che finisce fuori dallo stadio. Ledonne sfiora il tris con un’azione personale poi, a fine primo, succede l’imprevedibile. Tra il 44’ e il 46’ sono i due minuti di Riccardo Scarpa, attaccante classe 2004 lanciato titolare a sorpresa da Buglio. L’1-2 è una perla rara: lancio dalle retrovie di Purro, controllo in corsa e destro a incrociare che non lascia scampo a De Fazio. Due minuti e nuova azione Real sull’asse di sinistra: Gabrielli tocca per Purro, cross sul secondo palo dove Scarpa al volo fa esplodere lo stadio.

L’onda lunga trascina il Real Forte Querceta anche a inizio ripresa. Buglio opera tre cambi (fuori Advillari, Bertipagani e Gabrielli, dentro Michelucci, Apolloni e Pegollo), e ancora Purro semina il panico sulla sinistra, ma il mancino di Scarpa viene deviato in angolo da De Fazio. Gatti salva su Kouko poi nei venti minuti finali il Real Forte Querceta va in riserva e la Pianese, favorita dal non aver giocato il turno infrasettimanale, riprende campo. Ledonne colpisce l’incrocio su punizione poi all’87’ ancora una palla inattiva condanna il Real Forte Querceta: Lo Porto anticipa tutti sul primo palo e regala i tre punti alla Pianese.

Michele Nardini