Real Forte quasi spacciato. Tau resiste anche in dieci

real forte querceta

1

tau altopascio

1

REAL FORTE QUERCETA (4-3-1-2): Luci, Pecchia (29’ st Gabrielli), Tognarelli (41’ st Maccabruni), Masi, Giubbolini; Bucchioni, Michelucci (46’ st Avdillari), Giuliani (32’ st Apolloni); Podestà (41’ st Lepri); Pegollo, Flores Heatley. All.: Francesco Buglio.

TAU CALCIO ALTOPASCIO (4-3-1-2): Di Biagio, Meucci M., Biagioni (21’ pt Bruno), Quilici, Antoni; Capparella, Lombardo, Perillo; Noccioli (34’ pt Vellutini); Andolfi, Odianose (18’ st Jokovic). All.: Simone Venturi.

Arbitro: Pasquetto di Crema.

Reti: 23’ pt Meucci M., 35’ Pegollo.

Note: espulso al 29’ pt Quilici per doppia ammonizione. Ammoniti Tognarelli, Perillo, Pecchia, Jokovic, Antoni. Angoli 9-3.

FORTE DEI MARMI – In superiorità numerica per oltre un’ora, il Real Forte Querceta non riesce ad andare oltre l’1-1 nel match casalingo contro il Tau Calcio Altopascio e vede ridursi ancora di più le possibilità di giocarsi la salvezza con i playout. La distanza con Aquila Montevarchi e Orvietana rimane invariata (10 e 8 punti) mentre i versiliesi recuperano solo un punto sul Vivi Altotevere Sansepolcro. Troppo poco. Per continuare a sperare serve un’impresa sul campo del Follonica Gavorrano. Per il Tau Altopascio è invece un buon pareggio, considerato l’andamento della gara, anche se i ragazzi di Venturi, in parità numerica, avevano il controllo della gara: per la qualificazione ai playoff basta difendere i due punti di vantaggio sul Seravezza.

Buglio conferma il 4-3-1-2 con la novità Luci tra i pali. Modulo speculare per l’ex Simone Venturi, con Noccioli alle spalle del tandem offensivo Andolfi-Odianose. Prima del fischio iniziale toccante omaggio a Mattia Giani, il calciatore scomparso una settimana fa, e per Giuseppe Dazzi, storico tifoso del Real Forte Querceta: per entrambi è dedicato uno striscione. Il Real parte forte, sfiora il gol con un colpo di testa di Masi alto di poco ma, al primo affondo avversario (ancora una palla inattiva…), si ritrova sotto: punizione dalla destra di Capparella e deviazione al volo di Matteo Meucci per il classico gol dell’ex. Gli ospiti perdono per infortunio Biagioni ma giocano meglio grazie a un’organizzazione di gioco consolidata. Il Real Forte vede il fondo ma, nel momento di massima difficoltà, riceve il regalo inaspettato di Quilici che si prende due gialli in pochi minuti e lascia il Tau in dieci. Venturi corre ai ripari ma intanto subisce l’1-1 con un colpo di testa di Pegollo su assist di Flores Heatley. Il Real Forte Querceta ha un’ora per andare a vincere una partita vitale per il campionato.

La generosità non manca, la qualità invece sì. Il Tau Calcio si difende con ordine e soffre solo sulle palle inattive: al 70’ Masi anticipa l’uscita di Di Biagio ma colpisce la parte alta della traversa; un minuto dopo è Tognarelli che si inventa un tacco alla Mancini sull’angolo di Giubbolini, decisivo il riflesso di Di Biagio. L’ultima occasione capita sul sinistro di Pegollo: palla alta sopra la traversa.

Michele Nardini