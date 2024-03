Real Forte Querceta nella tana della Pianese. Una trasferta quasi impossibile. Buglio dà la carica per la salvezza

"Dobbiamo fare il possibile per salvare la stagione. Chi non ci crede, può farsi da parte". Alla vigilia della trasferta proibitiva contro la Pianese, Buglio lancia un messaggio. "Dobbiamo dare l’anima fino all’ultimo minuto dell’ultima partita. Adesso è il momento in cui tutti, a cominciare da me, dobbiamo dare qualcosa di più". Parole non casuali, che arrivano in un momento in cui il Real FQ ha di nuovo rallentato dopo due mesi al massimo. Gli ultimi risultati non hanno certo fatto felice nessuno (1 punto in tre gare), ma questo non è il momento di fare tabelle o altro. Bisogna ripartire, cercando di andare a prendere punti anche su campi ‘impossibili’ come quello di Piancastagnaio. "È vero, ci aspettavamo di raccogliere di più nelle ultime partite – commenta il tecnico – ma le prestazioni sono state confortanti. Veniamo da tre mesi intensi, fatti tutti di rincorsa: c’è grande dispendio fisico e mentale ma non possiamo fermarci".

La Pianese è reduce dall’incredibile sconfitta casalinga con il Mobilieri Ponsacco e dal pareggio esterno a Livorno: dopo tante settimane in testa alla classifica, i senesi sono stati scavalcati dal Follonica Gavorrano. "Affronteremo una squadra che ha tantissima qualità, in ogni reparto – spiega Buglio – soprattutto in attacco sono pericolosissimi. Dovremo essere bravi nell’approcciare nel modo giusto, servirà una gara di applicazione da parte di tutti". Formazione top secret, anche se peseranno le assenze di Gemmi e Scarpa. Dovrebbe tornare dal primo minuto Podestà, in vantaggio su Flores Heatley. Conferma in difesa per Maccabruni.

Probabile formazione (4-3-1-2): Gatti, Maccabruni, Masi, Tognarelli, Giubbolini; Meucci, Giuliani, Pecchia; Michelucci; Pegollo, Podestà.

Michele Nardini