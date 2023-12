"Recuperi del Campionato: Luco, Pietrasanta, Armando Picchi e Antella in campo"

Alle 14,30 si giocano i recuperi. Si rigiocherà il 7 gennaio.

Girone A Luco-San Marco Avenza (arbitro Banfi di Pistoia). Con l’arrivo di Capetta dalla Sestese il Luco si presenta al completo, con Parrini, Alivernini e Parri pronti a proseguire con un nuovo successo. Pietrasanta-Dicomano (arbitro Ghelardoni di Pisa). Il tecnico Governi non avrà Carnevale e Pantiferi ancora infortunati. Pieve Fosciana-Settimello (arbitro Pisaneschi di Pistoia). Calabretta, Lakti, Manetti, Diffini e Becattini sono gli arrivi in casa Settimello che sarà privo di Kowalski e Giusti infortunati, con Tinagli, Gaggini e Cavaciocchi che hanno lasciato la società.

Girone B Armando Picchi-C.S. Lebowski (arbitro Frediani di Pisa). Il Lebowski dovrà rinunciare a Rosi, Conversano e Bonini; con Magnelli e Gualandi in dubbio. Sestese-Urbino Taccola (arbitro Bigongiari di Lucca). Basolu, Torrente assenti, più Belli e Sarr in dubbio per la Sestese che ha acquistato Berti dal Firenze Ovest.

Girone C Antella-Torrita (arbitro Latini di Empoli). L’Antella mira al bis per mantenere il posto in alto in classifica. Assente Tacconi, con Tumminaro e Mignani pronti per il debutto. Chiantigiana-Affrico (arbitro Lisi di Empoli). Tognozzi non avrà Riccioni, Nuti e Tamburini. Fiesole-Pienza (arbitro Carnevali di Prato). Rientrano Mina e Rachidi, e Selvaggio dovrà rinunciare a Raveggi, Marchi, Mariotti e Bargelli. M.M. Subbiano-Grassina (arbitro Argenti di Grosseto). Natale, Metafonti, Caschetto e Colasuono sono gli assenti per i rossoverdi. Settignanese-Montagnano (arbitro Galligani di Pistoia). Dopo lo 0-0 con il Montalcino, la Settignanese schiera Ivan Paggetti (2002), attaccante ex Sestese.

