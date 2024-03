Recuperi e verdetto in Prima categoria. Promozione: Valfoglia a Moie. La Corte smentisce il giudice:. Piandimeleto-Casinina si gioca

Oggi si recuperano le due partite del girone A di Prima categoria rinviate nello scorso fine settimana per lutto. Peglio-Falco Acqualagna si gioca alle ore 15 al Comunale di Peglio. In conseguenza di ciò, la gara di Coppa Marche di Prima categoria Falco Acqualagna-Montecassiano Calcio che era in programma per oggi è stata posticipata a mercoledì 20 marzo alle ore 19,30 sul campo "supplementare" sintetico di Acqualagna. L’altro recupero odierno è Athletico Tavullia –Santa Veneranda e anche questo si giocherà alle ore 15.

In programma per oggi anche la partita valevole per la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia di Promozione: Moie Vallesina-Valfoglia. Si giocherà alle ore 20,45 sul campo di Cupramontana e sarà arbitrata da Federico Monterubbiano di Fermo. All’andata a Morciola di Colbordolo vinse il Moie Vallesina per 3 a 0. Quindi gara difficile per il Valfoglia privo tra l’altro per infortunio di diversi titolari.

Piandimeleto-Casinina. La partita di Seconda categoria (girone A) Piandimeleto-Casinina calcio del 10 febbraio scorso sospesa dal direttore di gara al 18’ del secondo sul risultato di 1 a 1 e che a seguito del ricorso del Piandimeleto il Giudice Sportivo aveva assegnato la vittoria (a tavolino) al Piandimeleto per 3 a 0 dovrà rigiocarsi, o meglio continuare la prosecuzione della gara ripartendo dal minuto interrotto (18’ del secondo tempo) e senza i giocatori che l’arbitro aveva precedentemente espulso ovvero Juri Paternoster per il Piandimeleto e Polidori e Crosetta per il Casinina. La decisione che ha di fatto annullato quella del Giudice Sportivo è stata presa l’altro ieri dalla Corte sportiva d’appello territoriale a seguito del ricorso del Casinina calcio. Non ancora fissata la data della prosecuzione della partita.

am.pi.