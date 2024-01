Regalo del Terranuova. Festa Siena con Candido

SIENA

1

TERRANUOVA

0

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Pagani, Biancon, Achy, Agostinone; Bianchi (85’ Cavallari), Lollo, Hagbe (90’ Musaj); Candido (76’ Masini); Galligani (85’ Ricciardo), Granado (57’ Boccardi).

All. Voria.

TERRANUOVA (4-2-3-1): Antonielli; Cappelli (58’ Viganò), Saitta, Bega, Privitera; Cioce, Mannella; Sacconi (58’ Petrioli), Massai, Taflaj; Ortiz Lopez (67’ Ceppodomo).

All. Becattini.

Arbitro: Iudicone di Formia.

Reti: 6’ Candido.

MONTERIGGIONI - Il Terranuova Traiana gioca alla pari contro la capolista Siena ma deve arrendersi a causa di una rete iniziale nata da una disattenzione. Il formazione dello squalificato Magrini infatti era passata al primo affondo: Saitta sbaglia il retropassaggio servendo Candido. Il 10 bianconero approfitta del regalo e segna il vantaggio al 6’. Pagani dall’altra parte è bravissimo a stoppare il sinistro di Taflaj (10’) evitando guai peggiori. Le scintille dell’andata tornano d’attualità già in avvio. Un liscio di Biancon rischia di favorire Lopez: ancora Pagani ci mette una pezza. Le condizioni del campo di Badesse espongono i giocatori agli errori: Cappelli (36’) cade sulla sfera aprendo il campo a Galligani. Anche l’attaccante però perde il controllo sul più bello. La gara prosegue con i nervi tesi fino all’intervallo senza palle gol. Nella ripresa non succede molto per i primi 20’. Becattini inserisce forze fresche ma il primo tiro verso lo specchio è di Pagani (alto). Il Terranuova cambia anche centravanti, con Ceppodomo per Lopez, e crea una buona situazione per pareggio con Massai: il sinistro del 10 è alzato in corner da Giusti. Dall’angolo Bega colpisce bene di testa ma Pagani sulla linea salva. Palla che arriva a Ceppodomo che calcia debolmente e Giusti salva. L’occasione per il raddoppio del Siena arriva in contropiede ma la palla di Boccardi è troppo lenta e Antonielli anticipa Galligani all’ultimo. Il Terranuova ci prova fino alla fine ma non crea più situazioni pericolose ed esce sconfitto dopo una gara tirata e sempre in equilibrio.

Guido De Leo