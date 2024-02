Reggiana, pareggio a Brescia: la partita finisce 0-0

Reggio Emilia, 24 febbraio 2024 – Riparte con un punto in trasferta la Reggiana: uscire indenni dal “Rigamonti” di Brescia non è da tutti, oltrettutto senza subire reti, ma è anche vero che la Reggiana alla seconda di fila senza reti segnate. Rammarico per il secondo tempo: Avella ha detto di no a Melegoni e Rozzio, mentre Adorni ha murato Kabashi che aveva sparato una gran botta da dentro l’area. Pericoloso Girma di testa nel finale, ma è fuori. Sarà poco il tempo per preparare la prossima partita: si scenderà in campo, infatti, martedì nel turno infrasettimanale. A Reggio arriverà il Sudtirol, con fischio d’inizio alle 16.15.

Il tabellino

BRESCIA-REGGIANA 0-0 BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci (1’st Avella); Dickmann, Adorni, Papetti, Jallow; Bisoli, Paghera (12’st Van de Looi), Besaggio (31’st Bertagnoli); Olzer (12’st Bianchi), Bjarnason (22’st Galazzi); Moncini. A disp.: Huard, Fares, Mangraviti, Cartano, Borrelli, Ferro. All.: Maraner (Maran squalificato) REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli; Portanova, Kabashi (32’st Cigarini), Bianco, Pieragnolo; Antiste (1’st Fiamozzi), Melegoni (17’st Girma); Gondo (32’st Pettinari). A disp.: Sposito, Satalino, Reinhart, Libutti, Blanco, Szyminski, Pajac. All.: Nesta Arbitro: Collu di Cagliari (Affatato di Verbania Cusio Ossola e Cavallina di Parma; IV ufficiale Castellone di Napoli; Var Piccinini di Forlì, Avar Di Vuolo di Castellammare di Stabia) Note: spettatori 4605, di cui 628 nel settore dei reggiani. Ammoniti Paghera, Rozzio e Jallow. Angoli: 0-2. Recuperi: 1’ e 3’.