Reggiana, rigori fatali. Il ’Sassi’ va al Modena

Si ferma in finale la marcia della Reggiana nel Memorial Sassi, prestigiosa kermesse giovanile disputata nel week end pasquale in terra modenese.

L’Under 17, guidata da Daniele Orlandini, cade 7-6 ai rigori a Fiorano nella finale disputata contro il Modena, dopo aver concluso i tempi regolamentari sull’1-1: i granata (che giocano oltre un tempo in superiorità numerica per l’espulsione di Moio) rimettono il match sui binari della parità nel finale, grazie ad un bel sinistro da fuori area di Becchio (premiato come miglior giovane della manfestazione), dopo esser andati sotto nel primo tempo con Padulo, che interviene su conclusione da fuori di Barziga.

Nelle conclusioni dagli 11 metri sono decisive le parate Celenza, non a caso miglior portiere della manifestazione. La Reggiana era arrivata all’appuntamento decisivo dopo il 2-2 dell’esordio col Dolomiti Bellunesi e le vittorie contro Trento (2-1) ed i danesi dell’Helsingor (6-0), prima del 2-1 in semifinale sul Sassuolo.

Nel torneo Under 15 la Reggiana si arrende solo ai campioni del Vicenza, cadendo 1-0 nel match decisivo per l’approdo alle semifinali dopo il duplice 8-0 a Eagles Virtus Ancora e Team Riviera Chablais: i bianco-rossi, poi, si sono imposto 2-1 in finale con l’HNK Gorica.

Memorial Zini. La 35ª edizione del Memorial Zini di Rubiera, riservato alla categoria Under 16, è appannaggio del Sassuolo: i ragazzi allenati dall’ex calciatore della Reggiana Cris Giglioli, superano in una finale decisa sempre dagli undici metri il Modena, che nel girone eliminatorio aveva preceduto i granata e la Rubierese. Al termine dei tempi regolamentari le due contendenti avevano chiuso sul 2-2, col Sassuolo in vantaggio con generali, la replica "canarina" con l’uno-due siglato da Wiafe e la nuova replica dei futuri campioni con Barry. I nero-verdi tornano così a scrivere il loro nome nell’albo d’oro dopo la doppietta delle stagioni 2016/17, succedendo al Fiorenzuola, che lo scorso anno aveva piegato dal dischetto i milanesi dell’Ausonia.

Memorial Giovannini. A Villalunga di Casalgrande termina ai rigori anche l’ottavo Memorial Giovannini, riservato alla categoria Esordienti. A portare a casa il primo posto, in un tabellone ricco di squadre di talento, sono stati i campani della Virtus Junior Stabia che, dopo il 3-3 dei tempi regolamentari, si sono imposti sui pugliesi della Invictus Lam.

Damiano Reverberi