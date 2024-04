Regolamento. Una lotteria per salire tra i cadetti. Il vantaggio di giocare in casa

Il primo turno playoff (sabato 4 maggio) vedrà la quinta contro la decima di ogni girone, la sesta contro la nona e la settima contro l’ottava. Chi gioca in casa in base al miglior posizionamento al termine della regular season passa anche in caso di pareggio dopo 90’. Al secondo turno di martedì 7 maggio: alle tre squadre vincitrici del primo turno si aggiunge la squadra classificata al quarto posto. Si procede sempre in gara secca. Sabato 11 e martedì 14 maggio via alla fase nazionale con 10 squadre: le 6 vincenti della fase a gironi e le tre squadre terze classificate e la vincitrice della Coppa Italia.