Regular season all’epilogo. Carrarese, derby di fuoco. C’è da battere il Pontedera per scrivere il lieto fine

Non può e non vuole fermarsi sul più bello la Carrarese che deve vincere davanti al proprio pubblico nell’ultima di campionato per regalarsi dopo il terzo posto nel suo girone anche il titolo di miglior terza di tutti e tre i raggruppamenti di Serie C. Un piazzamento che darebbe innegabili vantaggi nel successivo percorso dei playoff. Non dovrebbe essere difficile, viene da dire, perché la squadra di Antonio Calabro in casa sa soltanto vincere. Sinora col tecnico pugliese i successi sono stati 8 in altrettante gare disputate. Dallo stadio dei Marmi sono tornate con le pive nel sacco tutte le grandi del girone a cominciare dal Cesena proseguendo con Torres, Perugia, Gubbio e Juventus Next Gen.

Domenica, però, il Pontedera non farà certo da vittima sacrificale. Le proverà tutte, piuttosto, per rovinare la festa. La squadra amaranto è settima in classifica al pari col Pescara. Anche lei è alla ricerca del miglior posizionamento possibile nella griglia dei playoff e tenterà di farlo conseguendo un risultato di prestigio in quello che rimane a tutti gli effetti un derby sentito.

La Carrarese pian piano sta recuperando tutti i pezzi e questo è un aspetto importante per approcciarsi alla post season nel migliore dei modi. Dopo Schiavi, che a Lucca domenica ha rivisto il campo anche se per pochi minuti, questa settimana è tornato ad allenarsi in gruppo Mauro Coppolaro che era l’ultimo grande assente in casa azzurra. A questo punto mister Calabro ha tutte le frecce al proprio arco e questi ultimi giorni di allenamento gli serviranno per mettere a punto la formazione anti-Pontedera. La festività odierna del 25 aprile non inciderà sul lavoro settimanale del gruppo che ha un obiettivo troppo importante da raggiungere per concedersi pause.

Oggi la squadra si allenerà regolarmente e domani è prevista anche una doppia seduta. Per sabato, invece, è in programma la rifinitura. La società, come per tutte le ultime gare interne, sta mobilitando le scuole e le società di calcio giovanile del comprensorio con l’offerta di biglietti omaggio per colorare di giallo e di azzurro tutto il settore della gradinata con la presenza di tanti piccoli tifosi. Un’iniziativa che sta riscuotendo un grande successo e consente di avere ogni volta allo stadio oltre duemila spettatori. Si spera che a maggio con la disputa dei play-off questi numeri possano diventare ancora più importanti.