Renate e l’ebbrezza dei tre punti. Le pantere fanno nera la Triestina: "Siamo tornati una squadra vera»

Partite del genere tra due squadre in crisi (diverse) spesso finiscono con un nulla di fatto, con un pareggio salomonico che non accontenta nessuno, ma almeno non esaspera la situazione negativa. E invece no. Perché da Fontanafredda esce vittorioso il Renate che torna al successo a distanza da un mese esatto e anche in quel caso fu un blitz contro la Pro Vercelli. Chiaro che per ritornare ufficialmente in carreggiata serve sistemare le cose e al più presto al “Mino Favini“; intanto Renate si gusta il 3-1 con cui i nerazzurri hanno giustiziato la Triestina, contestata dai pochi coraggiosi e fedelissimi che si sorbiscono i 125 chilometri che separano la loro città dal “Tognon“ (si cambia anche provincia…). Si rivede titolare Sorrentino (nella foto Peruzzetto) che dopo i tanti cambiamenti di gennaio con gli arrivi in attacco di Bocalon, Paudice e Pinzauti sembrava finito ai margini (e quasi oltre…) del progetto. Dopo gli zero, o quasi, tiri in porta delle ultime tre a Meda, mister Colombo gli ha dato una chance che l’attaccante ha ripagato con una doppietta e almeno altre due occasioni abbastanza clamorose non sfruttate. Ma piuttosto che non tirare mai, ci teniamo stretto questo 50% di realizzazione. Segna anche Paudice, che subentra a Bocalon e chissà che la coppia d’attacco anti-Vicenza di sabato pomeriggio sia già servita. "Sono estremamente felice per la squadra, per lo spirito di abnegazione che mette sul campo in settimana e poi alla domenica non si vede. Non ottenere risultati finisce per essere frustrante. Eravamo i lontani parenti della squadra che vedo tutti i giorni. Dopo essere andati sotto in apertura, poteva essere il preludio a un’ulteriore sconfitta e invece abbiamo reagito caparbiamente, da squadra vera", dice mister Colombo. Che guarda anche ai risultati delle competitor (vedi le vittorie di Novara e Trento) e tira un sospiro di sollievo.

"Senza questi tre punti saremmo proprio a ridosso della zona playout, ma non cambia di molto la situazione, anzi. Vorrei leggere questi tre punti come un punto di partenza, un trampolino di lancio per far capire ai ragazzi quanto possano ancora dare. La catalogherei come una vittoria utile, ma c’è poco tempo per festeggiare perché sabato sulla nostra strada c’è un’altra grande squadra".