Renate, prove di salvezza. Basta soltanto un punto. Ma di mezzo c’è la Giana

Prima chance per intascare il punto che manca alla salvezza. Il Renate ne disporrà stasera (calcio d’inizio 18.30) in casa a Meda contro la Giana. Una partita considerata un derby, ma che in verità di derby ha poco tra due squadre che hanno disputato una stagione sostanzialmente agli antipodi. Pressoché esaltante quella dell’undici di Gorgonzola che con 50 punti ha già un piede e mezzo ai playoff che da matricola senza particolari ambizioni non è cosa da poco, decisamente meno esaltante quella dei nerazzurri che però potrebbero chiudere con un’accettabile salvezza con 90 minuti d’anticipo. Il segno “X“, per gli amanti delle statistiche, al “Mino Favini“ manca dalla 15esima giornata di andata. Era novembre e da quel momento solo vittorie e (soprattutto) sconfitte sul terreno amico per i ragazzi oggi ancora allenati da Pavanel a cui manca l’ultimo sforzo per portare la nave in porto. E lo farà con i 23 convocati diffusi ieri pomeriggio. Qualche problema a centrocampo visto che oltre a Esposito che in allenamento ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, il tecnico dovrà fare a meno di Gasperi. In attacco Sorrentino (foto Peruzzetto).

Rientrano sia Currarino che Vassallo; uno dei due farà parte della linea mediana. Ma prima del match parla, giustamente, un difensore. Giustamente perché nelle ultime tre uscite il Renate ha subito zero reti (dopo le tre prese dall’Arzignano). Si tratta di Simone Auriletto che dovrebbe avere superato gli ultimi acciacchi: "Dobbiamo fare noi la partita, occorre dare continuità agli ultimi risultati, giochiamo in casa nostra. Bisognerà essere attenti dal punto di vista difensivo e cercare di guadagnare un risultato positivo. La salvezza ancora non c’è…" dice Auriletto. Poi ancora: "La Giana ha la testa libera, la situazione di classifica agevolerà il suo gioco orientato alla spensieratezza che fin qui ha portato a ottimi risultati. Ripeto, attenti quando la palla ce l’hanno loro, cattivi quando l’abbiamo noi". La gara sarà diretta dal signor Ceriello di Chiari e sarà trasmessa in diretta sul canale 258 di Sky Sport e in streaming su Now.