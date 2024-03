Renate punta sul jolly della trasferta. Le pantere hanno fame di vittoria. Ad Alessandria non c’è alternativa

Quali significati ha Alessandria-Renate? Sicuramente la sfida di stasera (ore 18.30) del “Moccagatta“ è tra due squadre che vivono momenti complicati, ma diversi. Per i grigi una classifica compromessa e un piede e tre-quarti in serie D. I nerazzurri in casa non vincono più, ma restano a galla e fuori dalla zona playout grazie ai colpi lontano da Meda. Ed è quello che oggi chiede mister Alberto Colombo (nella foto) ai suoi ragazzi, di confermare la buona indole on the road su un campo dove i padroni di casa hanno vinto l’ultima volta a ottobre contro la Pergolettese. Il pareggio non deve bastare ai brianzoli, oggi non c’è alternativa ai tre punti. E per centrarli il tecnico lecchese ha convocato 23 giocatori.

Rispetto all’insufficiente prova contro la Pro Sesto del triste lunedì sera di Meda, bisognerà innanzitutto capire quale schieramento tattico adotterà Colombo. Che dopo la sua gestione improntata sulla difesa a tre, contro i milanesi è passato improvvisamente a quattro senza tra l’altro ottenere particolari benefici, come lui stesso ha candidamente ammesso. Detto di questo interrogativo non da poco anche in chiave probabile formazione, non è fra i disponibili il difensore Auriletto che non era comunque sceso in campo contro la Pro. In sostanza, quindi, saranno gli stessi uomini utilizzabili dal mister per oggi contro i piemontesi. Sulla sponda grigia mancheranno gli squalificati Rossi e Soler, già squalificati per la sfida non disputata con la Triestina e che quindi sconteranno il turno di stop stasera; il resto tutti disponibili. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale 255 di Sky calcio e in streaming su Now. Arbitra Gianquinto di Parma.